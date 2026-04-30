Kecelakaan KA Bekasi Mendorong Percepatan Pembangunan Double-Double Track

Insiden tabrakan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi menyoroti perlunya percepatan pembangunan jalur ganda-ganda (DDT) untuk memisahkan jalur KRL dan kereta api jarak jauh, meningkatkan keamanan, dan mengurangi gangguan operasional. Selain itu, berita sepak bola, bola voli, dan ramalan shio juga menjadi sorotan.

Insiden tabrakan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek 4 dan Kereta Rel Listrik ( KRL ) di Stasiun Bekasi menjadi sorotan tajam dan dianggap sebagai bukti nyata adanya kelemahan serius dalam sistem operasional perkeretaapian Indonesia saat ini.

Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, dengan tegas menyatakan bahwa percepatan pembangunan jalur ganda-ganda (double-double track/DDT) harus segera menjadi prioritas utama pemerintah, terutama pada jalur-jalur yang sangat padat seperti yang menghubungkan Bekasi dan Cikarang. Sudjatmiko menekankan bahwa penggunaan jalur yang sama oleh KRL dan kereta api jarak jauh merupakan salah satu akar permasalahan utama yang menyebabkan kerapnya gangguan operasional dan potensi kecelakaan.

Ia berpendapat bahwa selama kedua jenis layanan ini masih berbagi lintasan yang sama, risiko gangguan dan kecelakaan akan terus menghantui sistem perkeretaapian nasional. Menurutnya, momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat realisasi proyek DDT, dengan memisahkan secara jelas jalur untuk KRL yang difokuskan pada mobilitas harian masyarakat perkotaan, dan jalur terpisah untuk kereta api jarak jauh serta transportasi logistik. Pemisahan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional secara signifikan, serta mengurangi potensi gangguan yang saling mempengaruhi antar layanan.

Saat ini, progres pembangunan DDT baru mencapai wilayah Bekasi, sementara jalur dari Bekasi hingga Cikarang, yang merupakan salah satu lintasan tersibuk dengan volume perjalanan yang sangat tinggi setiap harinya, masih belum tersentuh. Kondisi ini menjadikan jalur tersebut sangat rentan terhadap gangguan. Setiap kendala yang dialami oleh satu perjalanan kereta api dapat dengan cepat berdampak pada perjalanan lainnya karena berbagi lintasan yang sama. Dampak domino ini dapat menyebabkan keterlambatan yang signifikan dan mengganggu mobilitas ratusan bahkan ribuan penumpang setiap harinya.

Sudjatmiko juga menyoroti bahwa percepatan proyek DDT kini semakin memungkinkan karena kendala utama sebelumnya, yaitu pembebasan lahan, telah banyak terselesaikan hingga wilayah Cikarang. Dengan lahan yang sudah tersedia, pemerintah diharapkan dapat segera memulai proses pembangunan dan menyelesaikan proyek ini secepat mungkin. Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Sudjatmiko juga menekankan pentingnya peningkatan sistem persinyalan dan keselamatan kereta api secara keseluruhan.

Investasi dalam teknologi modern dan pelatihan sumber daya manusia yang kompeten juga menjadi kunci untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem perkeretaapian Indonesia. Di samping isu perkeretaapian, dunia sepak bola juga menghadirkan sejumlah berita menarik. Persaingan ketat antara Juventus dan AC Milan dalam bursa transfer musim panas mendatang menjadi perhatian, dengan kedua klub saling berlomba-lomba mengamankan jasa pemain bintang seperti Robert Lewandowski dan Leon Goretzka.

Selain itu, ramalan shio untuk tanggal 1 Mei 2026 memberikan harapan bagi pemilik shio Tikus dan Kambing, yang diprediksi akan mengalami keberuntungan dalam percintaan. Di dunia bola voli, Federasi Bola Voli Korea (KOVO) secara resmi menunjuk Lee Ho-jin sebagai presiden KOVO ke-9, sementara Timnas Indonesia Putri U-17 akan menjalani pemusatan latihan di Clairefontaine, Prancis, sebagai persiapan menghadapi kompetisi mendatang.

Beberapa pemain Persija Jakarta, termasuk Rizky Ridho, juga dikabarkan memiliki peluang untuk bermain di luar negeri, dengan FCV Dender di Liga Belgia menjadi salah satu opsi yang menarik. Reaksi positif dari Mathew Baker terhadap kekalahan Timnas Indonesia U-17 dari Arab Saudi menunjukkan semangat juang yang tinggi, meskipun hasil tersebut menjadi modal buruk menjelang Piala Asia U-17 2026. Megawati Hangestri juga semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemain kunci di Hyundai E&C Hillstate, sementara Million Manhoef kembali menjadi incaran klub-klub Eropa, termasuk Ajax.

Vanja Bukilic telah resmi berpisah dengan Il Bisonte Firenze dan mempersiapkan diri untuk kembali bermain di Liga Voli Korea. Pertandingan antara Al Nassr dan Al Ahli juga menjadi sorotan, dengan Al Nassr berhasil meraih kemenangan krusial 2-0. Terakhir, John Herdman melakukan perombakan dalam skuad Timnas Indonesia menjelang Piala AFF 2026, dengan mencoret sejumlah pemain yang sebelumnya menjadi andalan di era Shin Tae-yong





tvOneNews / 🏆 1. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kereta Api KRL DDT Double-Double Track Bekasi Sudjatmiko Transportasi Sepak Bola Bola Voli Ramalan Shio

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »