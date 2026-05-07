Kecaman Internasional Atas Serangan Israel Terhadap Armada Kemanusiaan Global Sumud Flotilla

Belasan negara termasuk Indonesia mengutuk keras serangan Israel terhadap Global Sumud Flotilla di perairan internasional dan menuntut pembebasan segera para aktivis kemanusiaan yang ditahan.

Dunia internasional kembali dikejutkan oleh tindakan represif yang dilakukan oleh otoritas keamanan Israel terhadap misi kemanusiaan sipil yang mencoba menembus blokade menuju Jalur Gaza. Dalam sebuah langkah diplomatik yang terkoordinasi, sejumlah negara menyatakan sikap bersama melalui pernyataan resmi para menteri luar negeri yang diunggah oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui akun resmi X pada hari Kamis, 7 Mei 2026.

Pernyataan bersama ini melibatkan koalisi negara-negara yang memiliki kepedulian mendalam terhadap isu kemanusiaan, antara lain Turki, Brasil, Yordania, Mauritania, Pakistan, Spanyol, Malaysia, Bangladesh, Kolombia, Maladewa, Afrika Selatan, Libya, serta Indonesia. Seluruh negara tersebut dengan tegas menyatakan bahwa serangan terhadap misi sipil kemanusiaan yang sedang menuju Gaza adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

Mereka menekankan bahwa tindakan Israel bukan hanya sebuah agresi fisik, tetapi juga sebuah pelanggaran nyata terhadap norma-norma hukum internasional serta hukum humaniter internasional yang seharusnya melindungi warga sipil dan bantuan kemanusiaan yang dikirimkan untuk meringankan penderitaan manusia. Global Sumud Flotilla sendiri merupakan sebuah inisiatif kemanusiaan sipil damai yang dirancang khusus untuk menggugah kesadaran masyarakat dunia mengenai kondisi bencana kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.

Armada ini membawa pesan perdamaian dan berbagai bantuan esensial bagi warga Palestina yang terisolasi akibat blokade panjang. Namun, misi mulia tersebut justru dihadang oleh kekerasan yang tidak perlu. Para menteri luar negeri mengungkapkan keprihatinan yang sangat mendalam atas keselamatan para aktivis kemanusiaan yang ditahan setelah armada mereka dicegat secara paksa oleh pasukan Israel pada tanggal 30 April 2026. Insiden pencegatan ini terjadi di perairan internasional, tepatnya di dekat pulau Kreta, Yunani, yang berjarak sekitar 966 kilometer dari pesisir Gaza.

Fakta bahwa pencegatan terjadi jauh di perairan internasional memperkuat klaim bahwa Israel telah melanggar kedaulatan hukum laut internasional dan melakukan penahanan secara tidak sah terhadap para aktivis yang tidak bersenjata dan tidak melakukan tindakan provokatif. Lebih lanjut, tekanan diplomatik ini difokuskan pada tuntutan agar otoritas Israel segera membebaskan para aktivis yang ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas.

Para menteri mendesak agar langkah-langkah konkret segera diambil untuk memastikan bahwa seluruh kru dan aktivis dapat kembali ke negara asal mereka tanpa ada intimidasi atau tekanan lebih lanjut. Di sisi lain, kelompok bantuan hukum Adalah memberikan informasi yang lebih mengkhawatirkan mengenai nasib dua aktivis flotilla, yaitu Saif Abu Keshek yang berasal dari Spanyol dan Thiago Avila dari Brasil. Hingga saat ini, keduanya dilaporkan masih berada dalam tahanan Israel tanpa adanya dakwaan resmi yang jelas.

Keduanya harus menghadapi kenyataan pahit dengan menjalani isolasi ketat di Penjara Shikma, Ashkelon. Sebagai bentuk protes terhadap penahanan sewenang-wenang dan perlakuan tidak manusiawi yang mereka terima, Saif dan Thiago dilaporkan telah melakukan aksi mogok makan sejak pertama kali ditangkap usai armada Global Sumud Flotilla dicegat di perairan internasional. Negara-negara yang tergabung dalam pernyataan bersama tersebut tidak hanya meminta pembebasan tahanan, tetapi juga menyerukan keterlibatan aktif dari seluruh komunitas internasional untuk menegakkan keadilan.

Mereka mendesak adanya mekanisme penegakan hukum internasional yang tegas untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas segala dugaan pelanggaran yang terjadi selama operasi pencegatan tersebut. Tindakan Israel dianggap sebagai pola berulang dalam menghalangi bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah konflik, yang pada akhirnya memperparah penderitaan warga sipil di Gaza.

Dengan adanya dukungan dari berbagai benua, mulai dari Asia, Afrika, hingga Amerika Latin dan Eropa, pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, yaitu bahwa dunia tidak boleh tinggal diam melihat hukum internasional diabaikan demi kepentingan politik dan militer sepihak. Upaya diplomatik ini diharapkan dapat memberikan tekanan yang cukup kuat bagi Israel untuk mengubah pendekatannya terhadap misi kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia serta hukum internasional yang berlaku secara universal bagi seluruh bangsa





