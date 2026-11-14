Kebingungan Mourinho: Diomande vs Vinicius di Sayap Real Madrid

Jose Mourinho menghadapi dilema taktis memilih antara Yan Diomande dan Vinicius Jr untuk posisi sayap Real Madrid setelah performa cemerlang Diomande saat Vinicius absen.

Jose Mourinho saat ini menghadapi dilema taktis yang kompleks terkait penempatan pemain sayap Real Madrid di tengah persaingan ketat antara Yan Diomande dan Vinicius Junior untuk mendapatkan tempat di lini depan yang vital.

Perkembangan ini ditandai dengan performa konsisten Diomande yang terus mengesankan sejak pelatih Portugal tersebut memutuskan untuk memasukkannya ke dalam susunan pemain inti menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Vinicius Junior yang tengah menjalani skorsing.

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Performa Diomande Saat Vinicius Absen

Yan Diomande memperkuat timnas Pantai Gading pekan ini, menegaskan apa yang sebenarnya sudah mulai terlihat bersama Real Madrid, sejak pelatih Jose Mourinho menyerah pada kenyataan dan memasukkannya ke dalam susunan pemain inti.

Mourinho menyebutkan bahwa dengan absennya Vinicius, Mourinho mencari posisi yang paling sesuai untuk pemain asal Pantai Gading tersebut, sehingga ia tampil di posisi sayap kanan. Di sana, ia memang telah memperlihatkan indikasi kemampuannya saat melawan Rayo Vallecano dan Elche, dan menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam kedua pertandingan tersebut.

Lonjakan yang sesungguhnya datang saat melawan Villarreal, setelah Mourinho menempatkan Vinicius di bangku cadangan, sebelum pemain asal Brasil itu tampil pada babak kedua dan berakhir dengan kartu merah, sementara pemain asal Pantai Gading tersebut berubah menjadi sumber ancaman besar di sisi kiri, selain mencetak sebuah gol yang luar biasa.

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Saat itu juga, Diomande tidak meninggalkan posisi tersebut sepanjang empat pertandingan berikutnya. Ia mencetak satu gol dan membuat satu assist saat melawan Sevilla, lalu menambah gol baru saat melawan Racing.

Selama periode itu, ia juga bermain di posisi yang sama saat melawan Leipzig, mencetak satu gol lagi dan memberikan satu umpan matang, sementara ia kembali ke sisi kanan dalam laga terakhir melawan AEK Athena bersamaan dengan kembalinya Vinicius, dan tidak meninggalkan jejak gol apa pun sebelum ditarik keluar pada menit ke-67.

Strategi Taktis dan Data Bermain

Dengan kostum nomor 10 bersama timnas negaranya, Diomande menjalani pertandingan penuh di lini serang Pantai Gading, dan bermain terutama dari sayap kiri bersama Elie Wahi dan Nicolas Pepe. Dari sisi inilah ia merebut bola yang kemudian ia jadikan salah satu dari dua gol timnas negaranya saat melawan Gambia.

Empat pertandingan di mana Vinicius absen di Liga karena skorsing memberikan peluang bagi Diomande untuk mengukuhkan posisinya di tempat yang biasa diisi oleh pemain asal Brasil tersebut. Akan tetapi, Vinicius memang akan kembali pada pertandingan berikutnya melawan Celta Vigo, yang dijadwalkan di Stadion Santiago Bernabeu pada Sabtu 21 November.

Marca menjelaskan dalam laporannya, "Telah tiba waktunya untuk mengambil keputusan bagi Mourinho, yang selama ini selalu terbiasa mengandalkan Vinicius di sisi kiri dan Diomande di sisi kanan. Wajar jika situasi ini berlanjut demikian apabila kedua pemain itu bermain bersama dalam susunan inti."

Namun, dilemanya terletak pada kenyataan bahwa memainkan keduanya bersama Kylian Mbappe berarti mengorbankan pemain lain di posisi yang lebih ke belakang, pada saat Jude Bellingham, Arda Guler, dan Bernardo Silva masing-masing menunjukkan perkembangan besar dalam pertandingan-pertandingan terakhir.

Keunggulan Posisi Sayap Kanan

Mourinho yakin bahwa Diomande mampu menampilkan performa terbaiknya di posisi sayap kanan. Ia adalah pemain yang pada dasarnya mengandalkan kaki kanannya. Selama musim lalu bersama Leipzig Jerman, pemain itu menjalani menit bermain yang jauh lebih banyak di posisi sayap kanan, yaitu 1591 menit, dibandingkan hanya sekitar 478 menit di sisi kiri.

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Ketika Diomande bermain di posisi alaminya, ia memberi Mourinho kedalaman serangan yang lebih besar, karena sang sayap memanfaatkan kemampuan menggiring bolanya yang luar biasa, kecepatan, serta kekuatannya untuk menembus pertahanan lawan dan mencapai garis gawang, lalu mengirimkan umpan silang ke dalam.

Adapun ketika ia bermain di sisi kiri, ia cenderung memadukan antara menggiring bola dan bergerak secara diagonal ke dalam, guna menemukan ruang yang tepat untuk menggunakan kaki favoritnya dan melepaskan tembakan.

Dan memang, Diomande telah mencetak gol bersama Real Madrid dari posisi ini, baik setelah serangan yang terorganisasi maupun melalui penerimaan umpan yang datang dari sisi kanan.

Posisi Vinicius dan Masa Depan

Mourinho menyinggung persoalan ini belum lama ini, namun pada saat yang sama ia berupaya untuk tidak mengabaikan pemain lain di lini serang, meskipun ia meyakini bahwa Vinicius adalah yang paling sesuai untuk bermain di sisi kiri.

Sang pelatih berkata, "Diomande mampu bermain di kedua sisi, demikian pula Brahim Diaz, sementara Endrick lebih condong bermain di sisi kanan, tetapi ia juga bisa bermain di sisi kiri. Dari antara mereka semua, Vinicius adalah yang paling mampu beradaptasi dengan bermain di sayap kiri."

Meski demikian, kita harus menunggu hingga waktu pertandingan untuk mengetahui apakah Vinicius akan mempertahankan posisinya di Real Madrid. Sang pelatih mempercayainya, tetapi ia menegaskan hanya 10 hari yang lalu bahwa ia tidak akan mengumumkan lebih awal bahwa pemain itu akan bermain sebagai starter.

Jelas bahwa pelatih asal Portugal itu telah mulai, bahkan sebelum skorsing Vinicius, menunjukkan sebagian pemikirannya mengenai penurunan performa pemain asal Brasil tersebut, yang kini mulai menyadari bahwa ia akan dituntut untuk berjuang demi merebut kembali tempatnya di susunan inti.