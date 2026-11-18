Menteri Rieke Diah Pitaloka mengkritik Kepmen ESDM yang memasukkan perairan Ujung Kulon ke WUP, dinilai bertabrakan dengan upaya konservasi Badak Jawa oleh Presiden Prabowo.

Menteri Komunikasi dan Informatika Rieke Diah Pitaloka menyatakan keprihatinan mendalam terhadap Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Keputusan strategis ini secara resmi memasukkan sebagian wilayah perairan Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam kategori Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di Provinsi Banten.

Analisis Kemenkominfo dan Kementerian HAM

Rieke Diah Pitaloka secara tegas mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan tersebut. Proses penelaahan ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk memastikan kejelasan hukum dari keputusan menteri sektor energi ini.

Also read Kementerian ESDM Klarifikasi Status WUP di Perairan Ujung Kulon

Dalam upaya penelusuran fakta yang mendalam, Rieke Diah Pitaloka menyatakan bahwa Kementerian Kominfo mendapat bantuan teknis dan substansial dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM). Pertemuan strategis ini bertujuan untuk membedah dampak ekologis dan hukum dari penetapan WUP di area konservasi vital.

Kontradiksi dengan Instruksi Presiden Mei 2025

Keputusan Menteri ESDM ini dinilai sangat bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bulan Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto secara serius mengeluarkan keputusan untuk menetapkan konservasi kawasan habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sebagai prioritas utama.

Advertisement

Rieke Diah Pitaloka menyoroti kontras yang mencolok antara komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan realitas kebijakan teknis Kemen ESDM. Dia menekankan bahwa adanya WUP di perairan Taman Nasional Ujung Kulon menciptakan kebingungan terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.

Status Hukum WUP di Ujung Kulon

Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 secara resmi ditetapkan pada tanggal 12 Februari 2026. Dokumen resmi ini menjadi dasar hukum bagi perencanaan tata ruang sektor pertambangan di Provinsi Banten yang mencakup wilayah perairan.

Penting untuk dipahami bahwa status WUP bukanlah izin operasional, melainkan bagian dari perencanaan wilayah. Status ini menjadi dasar bagi tahapan penetapan wilayah izin usaha pertambangan di masa depan jika proses hukum dan kajian lingkungan selesai.

Dampak Ekologis bagi Badak Jawa

Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon memiliki peran krusial sebagai habitat terakhir bagi kelangsungan hidup Badak Jawa. Satwa endemik langka ini kini hanya bertahan hidup di dalam kawasan konservasi yang sangat terbatas ini di Jawa Barat.

Advertisement

Penetapan WUP di perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon berpotensi mengancam ekosistem laut yang vital bagi keanekaragaman hayati kawasan tersebut. Rieke Diah Pitaloka mendesak adanya penelusuran lebih lanjut mengenai dampak jangka panjang dari kebijakan ini.

Proses Koordinasi dan Langkah Selanjutnya

Kemkominfo terus melakukan evaluasi kritis terhadap segala kebijakan yang dianggap berpotensi merusak ekosistem konservasi nasional. Rieke Diah Pitaloka memastikan bahwa analisis akan diselesaikan secepatnya untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan.

Kemungkinan besar akan ada revisi atau klarifikasi resmi mengenai peta WUP di wilayah perairan Ujung Kulon. Koordinasi intensif antara Kemenkominfo, Kemen HAM, dan Kemen ESDM akan menjadi kunci penyelesaian konflik kebijakan ini.