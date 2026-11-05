Kebijakan Tarif Nol Pencatatan Hak Cipta untuk Mendorong Kreator UMKM dan Independen

Kementerian Hukum memperluas kebijakan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta dari 19 karya menjadi seluruh jenis ciptaan demi menghapus hambatan biaya bagi pelaku UMKM dan kreator independen di Indonesia.

Ari Juliano Gema, praktisi hukum kekayaan intelektual dan hiburan yang berada di Jakarta bersama USEA Global, menilai kebijakan penentuan tarif Rp0 untuk pencatatan hak cipta sebagai terobosan strategis yang signifikan. Langkah progresif ini secara resmi menghapus hambatan finansial awal yang selama ini menjadi beban utama bagi para kreator dalam mendaftarkan karya kreatif mereka. Keputusan ini menjadi titik balik penting bagi ekosistem kreatif Indonesia dalam mengakses perlindungan hukum secara adil tanpa terhalang biaya administratif.

Mekanisme Ekspansi Tarif Nol Pencatatan

Kementerian Hukum Indonesia memperluas kebijakan tarif pencatatan sebesar Rp0 untuk mencakup seluruh jenis ciptaan, menggantikan ketentuan sebelumnya yang hanya berlaku untuk 19 jenis karya ciptaan tertentu dengan biaya Rp200.000 per permohonan. Perluasan kebijakan administratif ini merupakan tindak lanjut langsung dari aspirasi para pelaku seni yang menginginkan akses pencatatan hak cipta tanpa biaya dapat dinikmati secara lebih merata di seluruh lapisan masyarakat. Transformasi regulasi ini menggeser paradigma dari model bisnis berbasis tarif administratif menuju model pelayanan publik yang inklusif. Dampak kebijakan ini diproyeksikan memicu gelombang pencatatan ciptaan secara massal yang akan meningkatkan jumlah dokumentasi karya nasional secara kuantitatif. Penguatan basis data nasional melalui mekanisme ini diharapkan memperkaya inventaris karya dan meningkatkan kualitas informasi mengenai pencipta serta karyanya.

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Posisi Ahli Hukum dan Dampak Ekonomi Kreatif

Ari Juliano Gema menekankan bahwa insentif pencatatan hak cipta gratis ini akan memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran kreator untuk melakukan pencatatan massal yang sebelumnya terhambat masalah biaya. Kelompok pelaku UMKM dan kreator independen menjadi subjek utama yang diharapkan paling diuntungkan dari kebijakan penghapusan biaya ini. Selama ini, banyak pelaku usaha mikro dan kreator independen menganggap pencatatan hak cipta sebagai beban biaya yang mahal sehingga enggan mendaftarkan karya mereka. Dengan adanya insentif gratis, hambatan psikologis dan ekonomis dalam proses legalitas karya menjadi hilang. Hal ini memungkinkan lebih banyak aset intelektual untuk didokumentasikan secara resmi dalam sistem administrasi negara. Langkah ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif melalui pendekatan yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

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Implementasi DJKI dan Antisipasi Sengketa Hak Cipta

Ari Juliano Gema mengingatkan para kreator untuk memahami bahwa pencatatan hak cipta pada dasarnya merupakan fungsi administratif yang berperan sebagai bukti awal atau prima facie evidence atas suatu karya. Berdasarkan prinsip deklaratif, hak cipta secara otomatis melekat sejak suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa harus melalui proses pencatatan administratif terlebih dahulu. Kebijakan penggratisan biaya pencatatan hak cipta perlu dipahami sebagai upaya pemerintah memperluas akses administrasi dan memudahkan kreator mendokumentasikan karya mereka secara resmi. Ari berharap Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat membuat mekanisme pencatatan hak cipta yang terukur agar dapat mengantisipasi terjadinya sengketa pada karya yang bukan milik pendaftar. Pencatatan hak cipta tarif Rp0 ini juga dapat mempermudah pencatatan ciptaan yang bukan milik dari pihak yang melakukan pencatatan, sehingga dapat menimbulkan sengketa dengan pencipta aslinya. Oleh karena itu, DJKI perlu membuat mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dalam rangka mengantisipasi terjadinya sengketa tersebut. Langkah proaktif ini penting untuk menjaga integritas sistem pencatatan dan melindungi hak-hak pencipta asli dari potensi penyalahgunaan mekanisme baru.

Langkah Regulasi Awal dan Pangkalan Data Musik

Sebelum ekspansi kebijakan ke seluruh jenis karya, pemerintah telah menetapkan tarif Rp0 untuk pencatatan lagu dan atau musik sebagai tahap awal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Langkah awal ini bertujuan untuk penguatan pendataan karya musik nasional ke dalam Pangkalan Data Lagu dan Musik (PDLM). Pertambahan jumlah ciptaan yang tercatat diharapkan tidak hanya memperkaya basis data nasional, tetapi juga membantu meningkatkan kualitas informasi mengenai karya dan penciptanya. Tahapan ini menjadi fondasi penting bagi implementasi kebijakan tarif nol yang lebih luas di masa mendatang. Integrasi data yang lebih baik akan memudahkan identifikasi kepemilikan karya dan mengurangi potensi konflik hak cipta di masa depan.