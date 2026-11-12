Kebijakan Pensiun Gibran Rakabuming Setelah Mundur Sebagai Wakil Presiden

Beda aturan pensiun Wapres Gibran Rakabuming setelah mundur. UU 7/1978 ketentuannya, 100% gaji pokok dan fasilitas negara tetap berlaku untuk pensiunan.

Gibran Rakabuming resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan historis ini diumumkan langsung dari Istana Merdeka di Jakarta dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto yang menepuk bahunya sebagai tanda penghormatan.

Proses Pengunduran Diri dan Alasan Resmi

Gibran menyatakan bahwa keputusan untuk berhenti dari jabatan eksekutif tersebut bukan merupakan langkah spontan, melainkan hasil dari proses berpikir yang sangat panjang dan mendalam. Ia menekankan bahwa motivasi utama di balik pengunduran diri ini adalah kesadaran penuh serta kecintaan yang tinggi terhadap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia.

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Dalam pernyataan resminya yang dibacakan melalui video pada tanggal tersebut, Gibran menegaskan bahwa penyerahan mandat kembali kepada rakyat merupakan pilihan terbaik yang diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis. Ia mengakui bahwa keputusan ini memang tidak mudah untuk diambil, namun ia merasa telah memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kapasitasnya selama menjabat.

Dasar Hukum Hak Keuangan Pensiun

Mekanisme hak keuangan bagi mantan pejabat tertinggi negara diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan dan Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Badan Kepegawaian Negara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 6 Ayat 1 yang menjamin bahwa mantan pemimpin yang berhenti dengan hormat berhak atas pensiun.

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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1978 lebih lanjut menjelaskan definisi dari berhenti dengan hormat yang mencakup situasi pengunduran diri atas permintaan sendiri. Oleh karena itu, status pemberhentian Gibran Rakabuming masuk dalam kategori yang sah untuk menerima hak-hak kenegaraan setelah masa jabatannya berakhir secara resmi.

Mekanisme Perhitungan Besaran Pensiun

Besaran uang pensiun pokok yang akan diterima dihitung berdasarkan Pasal 6 Ayat 2 dari undang-undang yang sama dengan persentase sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Perhitungan ini secara khusus hanya merujuk pada komponen gaji pokok resmi saat masih menjabat, dan tidak termasuk tambahan tunjangan fungsional maupun tunjangan lainnya yang diterima selama periode kepemimpinan.

Namun, penerima hak pensiun tetap memiliki akses terhadap berbagai fasilitas pendukung seperti tunjangan sesuai ketentuan pegawai negeri, biaya perawatan kesehatan penuh untuk diri sendiri dan keluarga, serta rumah kediaman negara. Seluruh pembiayaan rumah tangga dan medis juga ditanggung oleh negara mulai dari bulan berikutnya setelah pemberhentian resmi dinyatakan berlaku.

Implikasi Masa Depan dan Jangka Panjang

Status pembayaran tunjangan dan pensiun akan dihentikan secara otomatis jika terjadi peristiwa kematian atau jika mantan pejabat tersebut diangkat kembali ke jabatan eksekutif. Aturan dalam Pasal 10 undang-undang tersebut menjadi batasan penting yang mengatur keberlanjutan hak finansial pensiunan pejabat negara di Indonesia.