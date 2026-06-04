Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa kebijakan penerapan bahasa Prancis dan Portugis di sekolah-sekolah kini tengah dibahas secara intensif di internal Kemendikdasmen.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyampaikan bahwa kebijakan penerapan bahasa Prancis dan Portugis di sekolah-sekolah kini tengah dibahas secara intensif di internal Kemendikdasmen.

Kebijakan ini merupakan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu, Fajar Riza Ul Haq juga menyampaikan bahwa kemajuan bahasa Prancis dan Portugis di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Bahasa Prancis dan Portugis merupakan bahasa-bahasa asing yang penting bagi Indonesia, terutama dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha meningkatkan kemampuan bahasa Prancis dan Portugis di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Program Studi Prancis di Universitas Indonesia adalah salah satu contoh program pendidikan bahasa Prancis yang telah berhasil meningkatkan kemampuan bahasa Prancis di kalangan mahasiswa. Program ini telah membantu mahasiswa untuk memahami dan menggunakan bahasa Prancis dengan baik dalam berbagai konteks, mulai dari komunikasi sehari-hari hingga penelitian akademis. Dengan demikian, mahasiswa yang lulus dari program ini siap untuk menghadapi tantangan dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin.

Selain itu, program ini juga telah membantu mahasiswa untuk memahami budaya dan sejarah Prancis, yang merupakan bagian penting dari pengetahuan bahasa Prancis. Dengan demikian, mahasiswa yang lulus dari program ini tidak hanya memiliki kemampuan bahasa Prancis yang baik, tetapi juga memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya dan sejarah Prancis. Dengan demikian, mahasiswa yang lulus dari program ini siap untuk menghadapi tantangan dalam hubungan diplomatik dan perdagangan dengan negara-negara Eropa dan Amerika Latin





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