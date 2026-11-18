Kebijakan ketat imigrasi pemerintahan Trump membuat jumlah mahasiswa asing di AS turun 9 persen. Kampus seperti Harvard menghadapi tekanan visa dan ancaman pencabutan izin.

Jumlah mahasiswa asing di Amerika Serikat mengalami penurunan signifikan sebesar 9 persen pada semester musim gugur 2026. Data ini menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump telah menciptakan lingkungan yang dianggap kurang menguntungkan bagi pelajar internasional dari seluruh dunia.

Merosotnya Minat Kuliah di Amerika Serikat

Lembaga nirlaba Institute of International Education (IIE) merilis data pada Senin, 16 November 2026, yang mencatat adanya penurunan drastis dalam pendaftaran pelajar asing. Jumlah total mahasiswa asing di 809 perguruan tinggi di AS turun menjadi 1.146.163 orang pada tahun akademik 2025-2026. Angka ini merepresentasikan penurunan sebesar 2,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

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Penurunan paling tajam terjadi pada mahasiswa baru, yang merosot 15 persen secara keseluruhan. Untuk semester musim gugur 2026, jumlah mahasiswa asing baru turun menjadi 228.123 orang, yang merupakan penurunan sebesar 17,7 persen. Tren ini melanjutkan penurunan minat yang sudah terjadi sebelumnya dan mengindikasikan pergeseran signifikan dalam preferensi pendidikan tinggi global.

Ditinjau dari jenjang pendidikan, mahasiswa pascasarjana mengalami penurunan sebanyak 15 persen. Sementara itu, mahasiswa jenjang sarjana mengalami penurunan yang lebih kecil sebesar 3 persen. Veena Dubal, penasihat hukum umum Asosiasi Dosen Perguruan Tinggi Amerika Serikat (AAUP), menyatakan bahwa tidak ada orang tua saat ini yang bercita-cita menyekolahkan anaknya di AS karena ketidakpastian kebijakan.

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Dampak Ketat Visa dan Izin Tinggal

Survei IIE mengungkapkan bahwa 88 persen perguruan tinggi menyebut proses pengajuan visa yang lebih sulit sebagai penyebab utama turunnya minat kuliah ke AS. Selain itu, 70 persen responden lainnya menyoroti pembatasan perjalanan yang diterapkan oleh pemerintah sebagai faktor penghambat lainnya.

Pemerintah Trump juga memperketat aturan masa tinggal mahasiswa asing di Amerika Serikat. Mahasiswa sekarang diizinkan tinggal selama masa program akademik mereka dengan batas maksimum empat tahun. Aturan ini menghapus sistem status durasi yang sebelumnya memungkinkan mahasiswa asing tetap tinggal dan bekerja selama memenuhi persyaratan visa, termasuk peluang untuk mendapatkan masa tinggal tetap.

Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pemegang visa. DHS menuding sebagian warga negara asing sengaja memperpanjang masa studi tanpa batas untuk tetap tinggal di AS. Namun, aturan ketat ini sempat ditunda oleh Hakim Federal AS, F Dennis Saylor, pada Senin, 14 September 2026, yang menilai alasan DHS sangat lemah.

Tekanan Politik Terhadap Universitas Terkemuka

Tegangan antara pemerintah federal dan institusi pendidikan tinggi memuncak dengan pencabutan izin Universitas Harvard untuk menerima mahasiswa asing. Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri AS, Kristi Noem, di Washington DC pada Kamis, 22 Mei 2025.

Menurut Noem, Harvard harus membatalkan program mahasiswa asing dan pertukaran untuk tahun ajaran 2025/2026 karena diklaim mendukung tindakan kekerasan, sikap antisemit, dan kerja sama dengan Partai Komunis China. Harvard memiliki 6.800 mahasiswa asing pada tahun ajaran 2024/2025, yang mewakili 27 persen dari total mahasiswa universitas tersebut.

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Sebagian besar mahasiswa asing di Harvard berasal dari China, diikuti oleh Kanada, India, Korea Selatan, Inggris, Jerman, Australia, Singapura, dan Jepang. Universitas ini menerima mahasiswa dari 140 negara. Noem menyatakan bahwa memiliki mahasiswa asing bukan hak mutlak, melainkan izin istimewa yang dapat dicabut jika universitas tidak menyerahkan data pribadi dalam waktu 72 jam.

Respon Hukum dan Dampak Jangka Panjang

Harvard menolak memberikan data pribadi tersebut dan menyatakan bahwa tindakan pemerintah tidak sesuai hukum. Universitas berencana untuk menggugat balik pemerintah di pengadilan atas pencabutan izin tersebut. Langkah ini mencerminkan konflik mendalam antara otonomi akademik dan kontrol imigrasi federal.

Seluruh kampus di AS kini diperiksa atas tuduhan antisemit dan dukungan terhadap terorisme terkait unjuk rasa pro-Palestina. Noem meminta semua catatan, video, dan foto unjuk rasa mahasiswa selama lima tahun terakhir sebagai bagian dari evaluasi ketat terhadap institusi pendidikan tinggi.

Kebijakan ini menciptakan ketidakpastian bagi ribuan pelajar internasional yang memilih AS sebagai tujuan studi. Dengan tren penurunan yang konsisten dan hambatan birokrasi yang meningkat, banyak pelajar mungkin mulai mempertimbangkan negara lain sebagai alternatif utama untuk melanjutkan pendidikan mereka di masa depan.