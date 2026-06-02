Kebijakan Ekspor Sumber Daya Alam Satu Pintu Dan Kewajiban Penempatan Devisa Hasil Ekspor Di Dalam Negeri

Pemerintah mengumumkan dua kebijakan penting terkait ekspor sumber daya alam strategis: mekanisme ekspor satu pintu melalui PT DRI (BUMN Ekspor) dan kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Kebijakan ini aims meningkatkan koordinasi, transparansi, akuntabilitas, serta memperkuat surplus neraca perdagangan dan ketersediaan devisa domestik.

Pemerintah mengumumkan kebijakan ekspor sumber daya alamstrategis seperti batubara, kelapa sawit, dan paduan besi dilakukan melalui mekanisme satu pintu yang dikelola oleh PT DSI (BUMN Ekspor) mulai Juni 2026 untuk tahap transisi, dengan penuh penerapan pada 1 Januari 2027.

Kebijakan ini bertujuan meningkatkan koordinasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan ekspor, sekaligus meningkatkan penerimaan negara serta memperkuat surplus neraca perdagangan-yang pada 2025 mencapai 66,13 miliar dolar AS atau 23,4 persen dari total ekspor nasional hanya dari ketiga komoditas tersebut. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri melalui peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 yang berlaku mulai 1 Juni 2026.

Eksportir nonmigas harus merepatriasi 100 persen DHE dan menempatkannya minimal 12 bulan di rekening khusus di dalam negeri melalui bank Himbara, sementara eksportir migas wajib menempatkan minimal 30 persen selama minimal tiga bulan. Pemerintah juga membatasi konversi DHE ke rupiah maksimal 50 persen guna menjaga ketersediaan devisa domestik. Relaksasi diberikan bagi eksportir yang memiliki pembeli dari negara mitra dagang yang memiliki perjanjian bilateral-paling banyak 30 persen DHE dapat ditempatkan di bank non-Himbara dengan jangka waktu maksimal tiga bulan.

Insentif fiskal berupa tarif PPh lebih rendah, bahkan bisa 0 persen untuk jangka waktu tertentu, diberikan untuk mendorong kepatuhan. Pemerintah yakin kebijakan ini akan memperkuat perekonomian nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan





