Kebijakan Ekspor Satu Pintu dan Kewajiban Devisa Mulai Berganti, Tantangan Teknis Menuai Perhatian

Pemerintah memulai kebijakan ekspor satu pintu untuk batubara, minyak sawit, dan paduan logam, serta kewajiban menempatkan devisa di bank BUMN, per 1 Juni 2026. Berbagai kendala teknis dan risiko tambahan biaya bagi pelaku usaha menjadi sorotan utama selama masa transisi.

Pemerintah Indonesia memulai kebijakan ekspor satu pintu untuk tiga komoditas strategis, yaitu batubara, minyak sawit , dan paduan logam , serta kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor di bank BUMN, mulai 1 Juni 2026.

Kebijakan ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Kerryangka Ekonomi Makro dan Pokok-pok Kebijakan Fiskal di DPR pada 20 Mei 2026, dan ditegaskan kembali dalam pidato peringatan Hari Lahir Pancasila. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) ditunjuk sebagai BUMN yang mengatur ekspor ketiga komoditas tersebut. Namun, masih terdapat beberapa kendala teknis dalam pelaksanaan. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) melaporkan bahwa sistem pelaporan ekspor ke DSI belum berjalan normal karena kendala teknis, yang berpotensi mengganggu jadwal pengapalan dan kontrak eksisting.

Sementara Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai proses transisi relatif lancar karena kontrak sudah ada, tetapi mengingatkan adanya tambahan beban biaya jika 50 persen devisa hasil ekspor (DHE) ditahan di bank Himbara, karena perusahaan mungkin perlu melakukan pinjaman. Masa transisi akan berlangsung selama tiga bulan, di mana semua kontrak eksisting tetap berjalan, dan mulai 1 September 2026 atau paling lambat 1 Januari 2027, PT DSI akan beroperasi penuh, mengambil alih seluruh proses ekspor mulai dari legalitas, kontrak jual beli, pengemasan, hingga pembayaran.

Selain itu, mulai 1 Juni, eksportir sektor nonmigas wajib menempatkan 100 persen DHE SDA di bank Himbara selama minimal 12 bulan, penyektor migas minimal 30 persen selama tiga bulan, dengan konversi ke rupiah maksimal 50 persen. Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan dampak ekonomi domestik, memperkuat likuiditas valuta asing, menstabilkan nilai tukar, dan mendanai pembangunan nasional. Pemerintah berharap penempatan devisa dapat berjalan bertahap hingga DSI siap untuk menghindari stagnasi.

Kebijakan ekspor satu pintu dan repatriasi devisa menjadi langkah besar pemerintah dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk perekonomian dalam negeri. Dengan mengalihkan kendali ekspor ke BUMN, pemerintah berupaya memastikan bahwa keuntungan dari ekspor tidak hanya diikutsertai oleh pelaku bisnis tetapi juga mengalir ke kas negara melalui penguatan devisa. Meski demikian, pelaksanaannya menuai tantangan, terutama dari sisi teknis dan tambahan biaya bagi pelaku usaha. Masa transisi tiga bulan diharapkan dapat meminimalkan gangguan terhadap rantai pasok dan kepercayaan mitra bisnis internasional.

Di sisi lain, kewajiban penyimpanan devisa di bank BUMN diharapkan meningkatkan stabilitas makroekonomi, meski bagi perusahaan mungkin menimbulkan beban tambahan dalamkeluaran dana dan likuiditas. Koordinasi antara regulator, DSI, dan pelaku usaha akan menjadi faktor kunci untuk kesuksesan kebijakan ini. Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan pendekatan lebih proteksionistik terhadap sektor sumber daya alam, dengan penekanan pada kedaulatan ekonomi. resonated dengan narasi pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan penguatan posisi Indonesia di pasar global.

Namun, efektivitasnya akan sangat bergantung pada kapasitas DSI dalam mengelola ekspor secara efisien dan kemampuan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang tetap menarik bagi pelaku usaha domestik dan asing. dengan mempertahankan kontrak eksisting dan menyediakan masa transisi, pemerintah menunjukkan kesiapan dalam mengelola perubahan tanpa mengganggu dynamics pasar yang sudah mapan. Momentum ini juga diharapkan dapat meningkatkan peran BUMN dalam strategi penguatan ekonomi nasional, sekaligus mengatur aliran devisa untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan program pembangunan lainnya.

Keberhasilan kebijakan akan menjadi tolok ukur bagi kebijakan serupa di sektor lain di masa depan





hariankompas / 🏆 8. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ekspor Satu Pintu Batubara Minyak Sawit Paduan Logam Devisa Hasil Ekspor

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kebijakan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Mulai Besok, Masa Transisi Hingga 31 Desember 2026Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berupaya memastikan proses transisi tersebut berjalan lancar.

Read more »

Pemerintah Luncurkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu Melalui BUMN DSI, Masa Transisi Dimulai 1 Juni 2026PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) resmi menjadi BUMN dan ditunjuk sebagai penyedia layanan ekspor tunggal untuk komoditas strategis mulai Juni 2026. Pemerintah memulai masa transisi dengan mekanisme ekspor tetap berjalan namun diwajibkan melaporkan ke DSI. Implementasi penuh dijadwalkan Januari 2027.

Read more »

Airlangga Klaim Kebijakan Ekspor Satu Pintu Tak Ganggu Ambisi RI Jadi Raja Kendaraan ListrikPemerintah memastikan kebijakan ekspor satu pintu melalui DSI, tidak akan menghambat agenda hilirisasi nikel dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Read more »

Prabowo Soal Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Terlalu Lama Harga Kekayaan Kita Ditentukan Negara LainPresiden Prabowo Subianto soroti kebijakan ekspor satu pintu sebagai upaya wujudkan ekonomi Pancasila dan manfaatkan kekayaan nasional untuk rakyat.

Read more »