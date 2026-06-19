Kebijakan Ekonomi Makro Pemerintah Indonesia pada R-APBN 2027

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun pada APBN 2026, dengan defisit mencapai Rp 698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN 2027.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 3.153,58 triliun pada APBN 2026, dengan defisit mencapai Rp 698,15 triliun atau 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2027, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arah kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) Rancangan APBN 2027. Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,82-12,40 persen dari total PDB dan belanja negara sebesar 13,62-14,80 persen dari total PDB. Sementara defisit APBN, dijaga sebesar 1,80-2,40 persen dari PDB. Kementerian Pertahanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 195 triliun untuk tahun 2027, sedangkan Polri mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 66,1 triliun pada 2027 untuk berbagai kebutuhan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan bahwa rencana kebutuhan anggaran pertahanan tahun 2027 mencapai Rp 667 triliun, yang dihitung dengan memperhatikan skala prioritas dan dinamika tugas yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)





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Kebijakan Ekonomi Makro R-APBN 2027 Pendapatan Negara Belanja Negara Defisit APBN Kementerian Pertahanan Polri

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