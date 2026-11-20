Pemerintah targetkan pertumbuhan 5,5-5,6% di 2026 dengan surplus neraca pembayaran US$100 juta. Bank Indonesia naikkan suku bunga untuk stabilkan rupiah.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan angka 5,47% pada kuartal III-2026 dan 5,45% secara kumulatif, menjadikannya pertumbuhan tertinggi kedua di kalangan negara G20. Dalam CNBC Indonesia Financial Forum 2026 yang digelar di Bursa Efek Indonesia pada Kamis (19/11/2026), Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara, mengonfirmasi bahwa neraca pembayaran negara berhasil berbalik surplus dan mencapai nilai US$100 juta pada kuartal ketiga tahun ini. Pencapaian makroekonomi ini terjadi di tengah tekanan global yang signifikan, menandai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang tetap kokoh dalam menjaga stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat.

Mekanisme Fiskal APBN 2026 dan Peran Danantara

Transisi pemerintahan 2024 telah berjalan mulus melalui penyesuaian struktur kementerian dan pengelolaan anggaran berbasis PMK 90. Pemerintah telah membentuk Badan Pengelola Investasi Badan Usaha Milik Negara (BPI-BUMN) sejak Agustus 2024 untuk segera mengimplementasikan program Mandiri Baru (MBG). Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 melalui Inpres 1/2025 digunakan untuk menata ulang dana bagi program prioritas, termasuk Cek Kesehatan Gratis, Koperasi Desa, Sekolah Rakyat, revitalisasi sekolah dan rumah sakit, serta peningkatan kesejahteraan guru.

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Implementasi sistem Coretax mulai berlaku pada Januari 2025 sebagai penguatan infrastruktur perpajakan. APBN dan Danantara berfungsi sebagai dua penggerak ekonomi yang saling melengkapi, di mana APBN berfokus pada pelayanan publik dan perlindungan sosial, sementara Danantara mendorong investasi strategis. Tata kelola program MBG terus ditingkatkan melalui verifikasi Sertifikat Penerima Bantuan Subsidi Gaji (SPPG) dan evaluasi petugas. Investasi sumber daya manusia diperkuat lewat inisiatif Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan peningkatan layanan kesehatan untuk ketahanan jangka panjang.

Posisi Otoritas Moneter dan Stabilitas Rupiah

Ketidakpastian global akibat tarif AS, konflik geopolitik, dan inflasi global sebesar 4,6% mendorong ekspektasi suku bunga tinggi lebih lama. Bank Indonesia, yang dipimpin Gubernur Destry Damayanti, merespons dengan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% guna menjaga stabilitas rupiah dan ekspektasi inflasi. Indeks keyakinan konsumen tercatat mencapai 130,7 dan Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur berada di angka 53,9, tertinggi sejak Maret 2024, menandakan kepercayaan bisnis yang solid di tengah lingkungan eksternal yang menantang.

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Nilai tukar Rupiah melemah sekitar 8,47% secara tahun kalender (YTD), didorong oleh konflik geopolitik, tingginya suku bunga AS, dan penguatan dolar. Bank Indonesia menekankan pentingnya peningkatan ekspor, substitusi impor energi, serta investasi asing untuk memperkuat nilai tukar. Insentif melalui instrumen Derivatif Tanpa Penyerahan Dana (DNDF) turut mendorong arus masuk valas sebesar US$14,1 miliar sejak Juni hingga pertengahan November 2026, membantu menopang cadangan devisa negara.

Dampak Konkret Bagi Konsumen dan Sektor Industri

Inflasi pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23% year-on-year, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai 5,6%. Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga tetap tumbuh sekitar 5%, menunjukkan ketahanan dasar ekonomi domestik. Sektor kredit juga mencatatkan kinerja positif dengan kredit industri yang tumbuh 13,21% pada Oktober, dan kredit investasi meningkat sekitar 24%. Penyaluran kredit mulai meluas dari kelompok Himbara ke bank swasta nasional dan asing, termasuk ke debitur yang tidak terkait langsung dengan proyek prioritas pemerintah.

Proyeksi Pertumbuhan dan Langkah Hukum Masa Depan

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,5-5,6% pada 2026 dan 6% pada 2027, dengan investasi sebagai penggerak utama melalui sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan Danantara. Penegakan hukum Bea Cukai berhasil mengamankan 1,7 miliar batang rokok ilegal, menangani 13,28 ton narkotika, dan mengungkap penyelundupan 430 kg emas, yang berdampak positif terhadap penerimaan negara mencapai Rp57 triliun. APBN 2026 dirancang fleksibel menghadapi risiko global, termasuk alokasi Rp59,35 triliun untuk penanganan bencana serta dukungan subsidi BBM dan tarif listrik di tengah gejolak harga energi.

APBN 2027 dirancang dengan defisit 2,4% Produk Domestik Bruto (PDB) dan disiapkan berjalan mulai 1 Januari 2027. Fokusnya tetap pada pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, serta kredibilitas fiskal. Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta Deputi Komisioner OJK Eddy Manindo Harahap menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional di tengah dinamika ekonomi global yang kompleks.