Kebijakan Adaptasi Iklim Kemenkes Atasi Tantangan Penyakit Tular Vektor

Kementerian Kesehatan Indonesia menerbitkan kebijakan adaptasi perubahan iklim untuk mengendalikan meningkatnya kasus demam berdarah, malaria, dan chikungunya yang semakin kompleks.

Kementerian Kesehatan Indonesia merespons meningkatnya kompleksitas pengendalian penyakit tular vektor melalui kebijakan adaptasi perubahan iklim. Pertumbuhan beban penyakit yang ditularkan oleh nyamuk, khususnya demam berdarah dan malaria, semakin pesat sejalan dengan berubahnya pola perkembangbiakan vektor karena dampak iklim.

Kesiapsiagaan kesehatan masyarakat kini diarahkan untuk memperkuat sistem peringatan dini berbasis iklim. Langkah strategis ini bertujuan mengurangi risiko penularan yang semakin tinggi di berbagai wilayah Indonesia.

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Tantanan Epidemiologi dan Dampak Iklim

Laksana Tugas Direktur Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Sumarjaya, menegaskan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan serius terkait penyakit tular vektor. Selain demam berdarah, kasus malaria dan chikungunya juga masih berada pada level yang tinggi dan mengkhawatirkan.

Menurut Sumarjaya, beban penyakit tular vektor tersebut semakin meningkat akibat dampak dari perubahan iklim. Meskipun belum ada bukti secara nasional yang tegas, sejumlah daerah telah melaporkan kondisi tersebut secara spesifik. Provinsi Jakarta dan Bali sudah mempunyai sistem informasi terintegrasi yang memberikan gambaran perubahan iklim terhadap meningkatnya risiko penularan penyakit dengue.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa kasus dengue berfluktuasi dalam lima tahun terakhir dengan puncak kasus terjadi pada 2024. Jumlah kasus dengue yang dilaporkan pada tahun tersebut mencapai 257.271 kasus dengan 1.461 kematian. Tren ini menunjukkan urgensi untuk segera mengaktifkan mekanisme pencegahan yang lebih efektif.

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Tren Malaria dan Kasus Chikungunya

Tren kasus malaria dalam lima tahun terakhir terjadi peningkatan yang signifikan. Jumlah kasus malaria bertambah dari 304.055 pada 2021 menjadi 706.297 kasus pada 2025. Sekitar 95 persen kasus berasal dari Tanah Papua, menandakan adanya ketimpangan beban penyakit antar wilayah.

Risiko penularan malaria pun akan semakin besar jika ada peningkatan suhu di daerah pegunungan yang sebelumnya lebih dingin. Pola gigitan nyamuk juga turut berubah, memperluas wilayah rawan penularan ke area yang tadinya dianggap aman. Hal ini menuntut perhatian khusus bagi pemerintah daerah di kawasan pegunungan.

Penyakit lain yang juga masih menjadi perhatian ialah chikungunya. Berdasarkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) pada minggu ke-1 hingga ke-43 tahun 2026, tercatat 7.630 kasus suspek chikungunya di Indonesia.

Perubahan Profil Kasus dan Kematian

Sumarjaya menuturkan, perubahan terlihat pula dari proporsi usia pada kasus dengue. Kasus dengue semakin banyak ditemukan pada usia produktif. Pada periode 2022-2023, proporsi kasus dengue pada usia 14-44 tahun sebesar 39 persen. Angka itu meningkat menjadi 44 persen pada 2024.

Angka kematian pada kelompok usia produktif tersebut juga meningkat dari 22 persen pada 2024 menjadi 27 persen pada 2025-2026. Kelompok usia di atas 44 tahun juga menunjukkan peningkatan proporsi kematian dari 7 persen pada 2024 menjadi 20 persen pada 2026.

Sebaliknya, proporsi kematian pada usia 5-14 tahun yang sebelumnya meningkat justru menurun dari 53 persen pada 2024 menjadi 40 persen pada 2025 dan 35 persen pada 2026. Data 2026 menunjukkan peningkatan proporsi kematian pada kelompok dewasa dan usia di atas 44 tahun.

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Resistensi Insektisida dan Strategi Baru

Penguatan pencegahan dan tata laksana dengue perlu memperhatikan seluruh kelompok usia, tidak hanya berfokus pada anak-anak. Sumarjaya menyampaikan, perubahan iklim memang bisa memengaruhi penularan penyakit vektor. Namun, faktor lain juga perlu diperhatikan, seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, mobilitas masyarakat, sanitasi, dan perubahan penggunaan lahan.

Tantangan lain terkait dengan meningkatnya resistensi nyamuk terhadap insektisida. Pemeriksaan terhadap sampel nyamuk di 15 lokasi di Indonesia menunjukkan nyamuk di 14 lokasi mengalami resistensi terhadap insektisida berbahan aktif sipermetrin. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar dalam pengendalian penyakit tular vektor.

Karena itu, Kementerian Kesehatan mengimbau pemerintah daerah untuk menyesuaikan intervensi pengendalian atau mengganti bahan aktif insektisida yang lebih efektif. Dukungan lintas sektor masih dibutuhkan dalam menanggulangi malaria di Indonesia secara komprehensif.

Implementasi Peringatan Dini dan Pencegahan

Secara bersamaan, strategi penanganan di daerah endemis malaria dilakukan dengan pendekatan token, yaitu temukan, obati, dan kendalikan. Upaya peringatan risiko penularan malaria hingga kini masih dilakukan berdasarkan keberadaan penularan malaria. Penanganan berbasis perubahan iklim masih belum berjalan optimal.

Peringatan risiko penularan terutama disampaikan pada daerah yang mengalami bencana atau pascabencana, seperti banjir. Ini menunjukkan perlunya integrasi sistem peringatan dini dengan data iklim yang lebih akurat dan real-time.

Ke depan, pengendalian vektor harus semakin berbasis bukti, melalui pemantauan resistensi insektisida secara berkala dan penguatan pemberantasan sarang nyamuk 3M. Tindakan ini menjadi upaya utama pencegahan dengue yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah daerah.