Kebakaran Ruko Anggota BPK di Jakarta Selatan Menewaskan Seorang

Kebakaran terjadi di rumah pribadi anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Haerul Saleh yang berlokasi di Perumahan Tanjung Barat Indah, Blok O, Nomor 7, Jakarta Selatan pada Jumat, 8 Mei 2026 sekitar pukul 07.50 WIB. Api melahap ruang kerja yang berada di lantai empat rumah korban. Salah seorang tetangga korban mengatakan, kebakaran hanya terjadi di lantai empat bangunan. Kebakaran itu mengakibatkan satu orang korban meninggal yakni Haerul Saleh. Kepolisian hingga kini masih melakukan proses penyelidikan untuk mendalami penyebab pasti kebakaran tersebut.

Anggota BPK RI, Haerul Saleh, Meninggal Dunia Akibat Kebakaran di Jakarta SelatanHaerul Saleh, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, meninggal dunia akibat musibah kebakaran di rumah kawasan Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Habiburokhman, Ketua Komisi III DPR RI, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya sahabat sejawatnya tersebut.

Kronologi Lengkap Meninggalnya Anggota BPK RI Haerul Saleh dalam Insiden Kebakaran di JagakarsaKronologi meninggalnya Anggota IV BPK Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Haerul Saleh terungkap.

Polisi Olah TKP Kebakaran yang Menewaskan Anggota BPK RI di Jakarta SelatanPolisi melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) kebakaran di rumah tinggal Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Kebakaran terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, melibatkan ruang kerja korban yang hangus 80%. Polisi masih memeriksa saksi, termasuk asisten rumah tangga korban, untuk menentukan penyebab insiden.

