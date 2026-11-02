Kebakaran Restoran Melawai Jakarta Selatan Akibat Bocor Gas, Karyawan Luka Ringan

Kebakaran di restoran Melawai Jakarta Selatan dipicu kebocoran selang gas elpiji. Satu karyawan luka ringan saat memadamkan api awal. Proses pemadaman selesai pukul 14.58 WIB.

Suatu kejadian kebakaran terjadi di sebuah restoran yang terletak di kawasan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Senin sore tanggal 2 November 2026. Insiden ini melibatkan kebocoran pada selang gas elpiji yang menyebabkan penyalaan api di area dapur salah satu tenant di Blok M. Seorang karyawan mengalami luka ringan akibat sengatan api ketika berusaha menangani keadaan darurat tersebut.

Kronologi Kebakaran Awal Akibat Bocor Gas

Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Selatan menerima laporan tentang kejadian kebakaran ini di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 109, Kelurahan Melawai, sekitar pukul 14.35 WIB. Kejadian sebenarnya dimulai lebih awal, yaitu pada sekitar pukul 14.20 WIB.

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Saat itu, seorang karyawan sedang melakukan aktivitas memasak di dalam dapur restoran. Secara tiba-tiba, terjadi penyalaan api yang diduga kuat berasal dari selang gas elpiji yang mengalami kebocoran. Kobaran api dengan cepat menyambar tumpukan kertas yang diletakkan di bawah kompor tempat memasak berlangsung.

Sebagai langkah pertama penanganan darurat, karyawan beserta pengelola tempat usaha tersebut segera melakukan tindakan pemadaman awal. Mereka menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia di lokasi untuk meredam api sebelum api tersebut menyebar ke area dapur atau bagian lainnya dari restoran.

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Respons Cepat Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan

Api yang membara berhasil dipadamkan secara awal oleh pihak restoran sebelum sempat meluas ke area lain. Namun, dalam proses pemadaman awal yang dilakukan oleh karyawan tersebut, seorang pekerja mengalami luka ringan akibat tersengat kobaran api. Luka ini ditangani sebagai bagian dari konsekuensi langsung dari insiden tersebut.

Petugas pemadam kebakaran resmi tiba di lokasi kejadian pada pukul 14.42 WIB. Segera setelah tiba, petugas langsung melakukan tindakan lokalisasi dan pendinginan untuk memastikan bahwa seluruh area dapur benar-benar aman dan bebas dari potensi penyalaan ulang api.

Untuk memastikan penanganan yang menyeluruh dan efektif, petugas mengerahkan sebanyak lima unit pemadam kebakaran beserta 20 personel ke lokasi kejadian. Langkah ini diambil untuk memberikan jaminan keamanan maksimal bagi para pekerja dan pengunjung sekitar.

Pendampingan dan Kondisi Keamanan Lokasi

Operasi pemadaman dan pendinginan yang dilakukan oleh petugas secara resmi diselesaikan pada pukul 14.58 WIB. Seluruh proses penanganan darurat ini berjalan dengan tertib dan cepat, sehingga situasi di lokasi kejadian dapat dipastikan sudah aman dan kondusif.

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Kejadian ini juga sempat diunggah ke media sosial Instagram melalui akun @jakselberkabar. unggahan tersebut memperlihatkan visual dari kebakaran yang terjadi di salah satu tenant Blok M, Jakarta Selatan, pada hari Senin, 2 November 2026, yang memicu perhatian publik terhadap keamanan dapur restoran.

Peristiwa ini menyoroti pentingnya pemeriksaan rutin terhadap instalasi gas elpiji di kawasan komersial. Kebocoran selang gas yang tidak terdeteksi dini dapat berpotensi menyebabkan kebakaran yang lebih parah jika tidak segera diatasi dengan prosedur yang benar dan alat yang memadai.