Kebakaran hebat di pabrik PT Fonusa Agung Mulia Serang menewaskan 24 orang. Said Iqbal mendesak proses pidana dan ganti rugi ekstra untuk korban.

Insiden kebakaran yang terjadi di kawasan industri Pancatama, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, telah merenggut nyawa minimal 24 orang sejak Sabtu sore, tanggal 21 November 2026. Pabrik permen bernama PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM) tersebut menjadi lokasi tragedi ini, di mana proses pemadaman dan evakuasi korban masih berlangsung intensif oleh berbagai instansi gabungan. Angka kematian ini berdasarkan data sementara yang mencatatkan banyaknya kantong jenazah yang berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara.

Deteksi Identitas Korban DVI Mabes Polri

Proses identifikasi terhadap para korban meninggal dunia kini sedang dikerjakan oleh tim Disaster Victim Identification (DVI) dari Mabes Polri. Tim khusus ini melakukan pencocokan identitas menggunakan teknologi DNA dengan sampel yang diambil dari pihak keluarga untuk memastikan keakuratan data korban. Langkah ini diambil mengingat banyaknya pekerja yang terjebak dan kondisi fisik korban yang sulit dikenali secara visual akibat dampak api yang besar.

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Selain para korban yang telah teridentifikasi, upaya pencarian masih terus dilakukan terhadap sekitar 36 hingga 50 orang pekerja yang belum dapat dihubungi atau belum diketahui kepastian kondisi mereka. Pihak berwajib dan tim gabungan terus menelusuri seluruh area pabrik untuk memastikan tidak ada lagi pekerja yang tertinggal di dalam bangunan yang rusak akibat kebakaran tersebut.

Tuntutan Unsur Pidana dan Tanggung Jawab Hukum

Said Iqbal, yang mewakili kepentingan korban dan keluarga, secara tegas mendesak agar unsur pidana dalam insiden ini tetap diproses secara berlapis oleh aparat hukum. Ia meminta Kapolres Serang dan Kapolda Banten untuk tidak menghilangkan dimensi pidana hanya karena faktor kecelakaan kerja, demi memberikan pertanggungjawaban penuh kepada keluarga korban yang tragis kehilangan anggota keluarga.

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Said Iqbal menegaskan bahwa kehadiranya di lokasi bertujuan untuk memastikan transparansi informasi. Ia berencana melaporkan fakta sebenarnya kepada Presiden, Menteri Sekretaris Negara, serta pimpinan DPR mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Tuntutan penegakan hukum ini juga meliputi permintaan pertanggungjawaban finansial dan hukum dari pihak manajemen yang dinilai lalai menjaga keselamatan kerja.

Selain menuntut pihak eksekutif dan legislatif, Said Iqbal juga berencana memanggil langsung pimpinan PT FAM, termasuk CEO perusahaan, ke kantor utusan khusus presiden. Pertemuan tersebut bertujuan membahas bentuk pertanggungjawaban konkret dari manajemen. Said Iqbal menilai bahwa ucapan terima kasih atau permintaan maaf lisan saja tidak cukup sebagai ganti rugi atas kehilangan nyawa yang terjadi.

Respon Manajemen dan Permintaan Maaf Eksekutif

Sementara itu, manajemen PT Fonusa Agung Mulia telah mengeluarkan pernyataan permohonan maaf resmi atas musibah yang menimpa para karyawan dan keluarganya. CEO PT Fonusa Agung Mulia, Steven Erwin Wijaya, menyampaikan harapannya agar perusahaan dapat membantu para karyawan dan keluarga melewati masa sulit ini, dengan menegaskan bahwa karyawan dianggap sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan itu sendiri.

Steven Erwin Wijaya menyatakan bahwa secara umum api sudah bisa dipadamkan, meskipun di beberapa titik masih terdapat sisa bara api yang proses pendinginannya dilakukan secara bertahap. Manajemen mengaku akan berkoordinasi penuh dengan seluruh tim gabungan untuk memperlancar proses pencarian korban dan investigasi penyebab kebakaran agar tidak ada data yang terlewatkan.

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Kelemahan komunikasi juga terungkap dari pernyataan Jefri, Kepala Departemen Human Capital and Business Partner PT Fonusa Agung Mulia. Ia meminta maaf karena kendala dalam penyampaian informasi kepada keluarga korban akibat operasional hotline yang belum berjalan maksimal. Jefri mengakui bahwa penggunaan nomor kontak baru dan tumpang tindih dengan penanganan di lapangan menyebabkan layanan komunikasi tersebut tidak optimal, meskipun perusahaan telah berusaha semaksimal mungkin.

Investigasi Awal Penyebab Kebakaran dan Kompensasi

Berdasarkan laporan sementara yang diterima oleh pihak penegak hukum, kebakaran di pabrik tersebut diduga bermula dari korsleting pada unit pendingin ruangan (AC). Insiden ini terjadi ketika sejumlah pekerja dilaporkan terjebak di lantai dua bangunan pabrik saat api membesar dengan cepat, menghambat upaya evakuasi mandiri dan menyebabkan korban jiwa yang signifikan.

Dalam hal kompensasi, Said Iqbal menuntut adanya pembayaran ganti rugi tambahan di luar manfaat yang sudah disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Tuntutan ini didasari oleh prinsip bahwa perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kelalaian operasional harus menanggung beban finansial secara langsung kepada keluarga korban, bukan sekadar mengikuti prosedur standar asuransi ketenagakerjaan yang berlaku umum.