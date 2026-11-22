Tim gabungan gencar mencari 42 pekerja hilang kontak pasca kebakaran di Banten. Empat puluh dua karyawan masih dalam penelusuran setelah lantai bangunan dua lantai setinggi hampir satu hektare itu runtuh.

Kebakaran hebat yang melanda area industri di Banten telah memicu operasi pencarian massal terhadap para pekerja yang belum dapat dipastikan keamanannya. Berdasarkan data terbaru dari Polda Banten, terdapat 42 karyawan yang masih tercatat sebagai hilang kontak dalam proses penelusuran saat ini. Operasi darurat ini dilakukan secara intensif oleh tim gabungan yang terdiri dari petugas pemadam kebakaran dan personel Basarnas untuk memastikan tidak ada korban jiwa yang tertinggal di dalam reruntuhan bangunan.

Rincian Statistik Korban dan Kondisi Bangunan

Tubagus, seorang perwakilan yang memberikan informasi mengenai lokasi kejadian, mengemukakan bahwa bangunan berlantai dua tersebut memiliki luas hampir satu hektare. Kondisi fisik bangunan ini menjadi tantangan signifikan karena lantai dua telah ambruk total ke bagian bawah. Material runtuh tersebut menutupi sejumlah area kritis yang diduga masih menyisakan api atau bara, sehingga memperumit akses bagi tim penyelamat untuk masuk dan melakukan evakuasi secara langsung.

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Data terakhir dari Polda Banten menunjukkan bahwa dari total 54 karyawan yang masuk dalam pendataan awal, sebanyak 11 orang telah dipastikan pulang ke rumah mereka dengan selamat. Selain itu, satu orang lainnya sedang menjalani perawatan medis untuk menangani luka-luka yang diderita akibat peristiwa tersebut. Sisanya, sejumlah 42 orang, masih dalam proses penelusuran aktif untuk memastikan keberadaan mereka.

Hambatan Teknis dalam Operasi Pemadaman dan Penyelamatan

Tubagus menjelaskan bahwa luasnya area kebakaran dan ambruknya struktur lantai dua menjadi dua kendala utama yang menghambat proses pencarian korban. Akses masuk ke dalam bangunan menjadi sangat sulit karena kondisi lantai yang runtuh menutupi titik-titik api. Ketika struktur ambruk, area yang terbakar otomatis tertutup oleh puing-puing reruntuhan yang tebal, sehingga tim harus bekerja ekstra hati-hati untuk membongkar material tersebut tanpa menyebabkan injury tambahan.

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Di tengah proses pemadaman dan pendinginan area, prioritas utama petugas gabungan adalah memprioritaskan pencarian para pekerja yang masih hilang kontak. Namun, upaya penanganan api dilakukan terlebih dahulu untuk memastikan tim Damkar dan Basarnas dapat memasuki area terdampak dengan aman. Petugas ingin memastikan bahwa semua titik api telah padam sebelum tim pencarian korban masuk, agar operasi dapat dilakukan secara aman tanpa risiko ledakan balik atau runtuhnya struktur tambahan.

Saat ini, api telah berhasil dilokalisasi pada satu bangunan berlantai dua sehingga tidak merembet ke gedung-gedung di sekitarnya. Mobil-mobil pemadam kebakaran terus keluar-masuk lokasi untuk menyuplai air guna memadamkan sisa titik api dan bara yang berada di balik reruntuhan. Upaya ini krusial untuk menstabilkan kondisi bangunan dan memungkinkan tim pencari korban untuk bekerja di area yang lebih aman.

Status Keamanan dan Langkah Selanjutnya Penelusuran

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa proses penanganan membutuhkan waktu lebih lama akibat kompleksitas puing dan luasnya area. Tim penyelamat terus berusaha membersihkan reruntuhan satu per satu untuk menemukan jejak atau keberadaan dari 42 karyawan yang masih hilang. Keamanan para pekerja yang berhasil dievakuasi dan petugas di lapangan menjadi fokus utama dalam setiap langkah yang diambil.

Keberhasilan lokalisasi api pada satu bangunan menjadi kabar baik untuk mencegah bencana yang lebih luas. Namun, tantangan terbesar tetap berada pada upaya menemukan para pekerja yang belum teridentifikasi keberadaannya. Tim gabungan akan melanjutkan operasi pencarian dengan metodologi yang hati-hati, memastikan tidak ada korban yang tertinggal di dalam struktur yang rusak parah ini.