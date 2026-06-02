Kebakaran Kebon Kosong: 674 Warga Terdampak, Duka Menyelimuti Kemayoran

Kebakaran hebat di Kebon Kosong, Kemayoran, pada Senin malam akibat korsleting listrik menyebabkan 674 warga dari 354 KK kehilangan tempat tinggal. Petugas BPBD masih melakukan pendataan dan evakuasi.

Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Kosong , Kemayoran, Jakarta pada Senin malam, 1 Juni 2026. Api yang diduga berasal dari korsleting listrik meludeskan puluhan rumah dan meninggalkan duka mendalam bagi warganya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak 674 jiwa dari 354 kepala keluarga (KK) terdampak langsung dalam musibah ini. Ratusan warga kini kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi di posko-posko darurat yang didirikan pemerintah setempat. Proses pemadaman yang berlangsung selama beberapa jam melibatkan puluhan mobil pemadam kebakaran dari berbagai wilayah. Petugas sempat kewalahan karena akses jalan yang sempit dan bangunan yang saling berdekatan.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Warga terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang berharga yang masih tersisa di antara puing-puing. Suasana haru menyelimuti lokasi saat para tetangga saling berpelukan dan memberikan dukungan. Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama Dinas Sosial dan BPBD telah mendirikan posko pengungsian di beberapa titik, seperti di sekolah dan gedung serbaguna.

Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, selimut, dan pakaian mulai berdatangan dari berbagai pihak. BPBD juga melakukan pendataan ulang untuk memastikan tidak ada warga yang terlantar. Kepala BPBD DKI Jakarta menyatakan bahwa penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan, namun indikasi awal mengarah pada korsleting listrik. Imbauan untuk lebih waspada terhadap instalasi listrik pun kembali digaungkan.

Warga berharap pemerintah dapat segera merealisasikan bantuan perbaikan rumah atau relokasi bagi mereka yang rumahnya hancur total. Beberapa di antaranya mengaku trauma dan belum siap kembali membangun di lokasi yang sama. Sementara itu, sejumlah relawan dari organisasi kemanusiaan terus berdatangan untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan. Kebakaran Kebon Kosong menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan listrik di permukiman padat penduduk.

Semoga musibah ini segera berlalu dan warga dapat kembali menjalani hidup dengan tenang





