Kebakaran Hutan di Nagan Raya Meluas hingga 90 Hektare, Asap Mengganggu Warga

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, meluas hingga 90 hektare akibat cuaca panas dan angin kencang. Tim pemadam kesulitan mengakses air, sementara asap tebal mengganggu permukiman. Polisi menyelidiki dugaan pembakaran ilegal.

Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Nagan Raya , Aceh , dilaporkan semakin meluas hingga mencapai 60 hingga 90 hektare. Cuaca panas ekstrem dan angin kencang menjadi faktor utama yang memicu api cepat menyebar ke wilayah yang lebih luas.

Pusat kebakaran teridentifikasi di Desa Kayee Unoe, Kecamatan Darul Makmur, dan Desa Babah Lueng, Kecamatan Tripa Makmur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nagan Raya, Irfanda Rinaldi, menyatakan bahwa api berpotensi terus meluas jika kondisi cuaca tidak segera membaik. Tim pemadam gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan terus berjibaku di lapangan untuk menyekat pergerakan api agar tidak mendekati permukiman warga.

Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber air, ditambah dengan cuaca panas yang ekstrem dan angin kencang yang mempercepat penyebaran api. Irfanda menjelaskan bahwa tim harus bekerja ekstra keras karena api seringkali membakar lapisan gambut di bawah permukaan, yang membutuhkan pendinginan menyeluruh untuk mencegah kebakaran susulan. Kondisi ini semakin rumit karena lahan gambut memiliki karakteristik yang sulit dipadamkan, terutama saat musim kemarau seperti sekarang.

Selain di Nagan Raya, kebakaran serupa juga terjadi di beberapa kabupaten lain di Aceh, seperti Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Aceh Barat Daya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan, Abdul Muhari, mengingatkan bahwa api di sejumlah titik belum sepenuhnya berhasil dipadamkan dan masih dalam proses penanganan. Hasil pemantauan visual menunjukkan bahwa api bisa meluas mengingat kondisi cuaca yang masih panas dan angin kencang.

Dampak kebakaran ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Syifa Yulinnas, salah seorang warga, melaporkan bahwa kabut asap tebal telah menyelimuti kawasan permukiman di Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur. Asap tersebut mengganggu aktivitas sehari-hari warga, terutama bagi mereka yang memiliki gangguan pernapasan. Beberapa warga memilih untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah.

Pihak kepolisian juga turun tangan untuk mengusut dugaan unsur kesengajaan di balik kebakaran ini. Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Joko Krisdiyanto, mengatakan bahwa pihaknya sedang memburu terduga pelaku pembakaran di beberapa wilayah. Polisi tidak menutup kemungkinan adanya praktik pembakaran lahan untuk keperluan tertentu, yang seringkali dilakukan secara ilegal. Hingga saat ini, tim pemadam masih terus berupaya mengendalikan api di titik-titik yang tersisa.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan segera melaporkan jika melihat titik api baru. Pemerintah daerah juga telah menyiagakan posko darurat dan menyediakan bantuan logistik bagi warga yang terdampak asap. Meskipun cuaca panas diperkirakan masih akan berlangsung beberapa hari ke depan, optimisme tetap dijaga agar kebakaran segera padam dan kerusakan lingkungan dapat diminimalkan. Kebakaran hutan dan lahan di Aceh menjadi pengingat akan pentingnya pengelolaan lahan yang berkelanjutan, terutama di kawasan gambut yang rentan terbakar.

Langkah pencegahan jangka panjang seperti pemulihan ekosistem gambut dan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan menjadi kunci untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Dengan kerjasama semua pihak, diharapkan Aceh dapat terhindar dari bencana kebakaran yang lebih besar lagi





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Kebakaran Hutan Nagan Raya Aceh Asap Pemadaman

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