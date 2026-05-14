Kebakaran hebat melanda pabrik ban PT Arami Jaya di Purworejo, ratusan sepeda motor hangus terbakar

Kebakaran hebat melanda area parkir sepeda motor milik karyawan pabrik ban PT Arami Jaya di Desa Harjobinangun, Kecamatan Grabag, Purworejo. Sedikitnya ratusan sepeda motor hangus terbakar akibat kobaran api yang membesar dan menjalar ke deretan kendaraan lain di area parkir. Tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya dua orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik.

Petugas keamanan bersama para karyawan berusaha menyelamatkan kendaraan yang masih memungkinkan untuk dievakuasi, namun api cepat membesar sehingga proses pemadaman awal cukup terkendala. Tidak ada korban jiwa, namun sedikitnya dua orang mengalami luka dan harus mendapatkan perawatan medis. Polisi masih melakukan olah TKP dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik





