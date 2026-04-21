Kebakaran Hebat Melanda Gudang di Pulo Gebang, Petugas Berhasil Padamkan Api dalam Waktu Singkat

Sebuah gudang di kawasan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur hangus terbakar pada Selasa pagi. Sebanyak 80 personel pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api dan memastikan situasi terkendali tanpa korban jiwa.

Sebuah insiden kebakaran melanda bangunan gudang yang berlokasi di Jalan Komarudin Lama, RT 13/RW 5, Kelurahan Pulo Gebang , Kecamatan Cakung , Jakarta Timur pada Selasa, 21 April 2026. Peristiwa yang terjadi di pagi hari tersebut memicu kepanikan warga sekitar, namun berkat kesigapan petugas, api dapat segera dikendalikan.

Sebanyak 80 personel dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Timur diterjunkan ke lokasi untuk berjibaku memadamkan si jago merah yang sempat berkobar cukup besar. Kepala Seksi Operasional Sudin Gulkarmat Jakarta Timur, Abdul Wahid, menjelaskan bahwa pihaknya mengerahkan total 15 unit mobil pemadam kebakaran untuk memastikan api tidak merembet ke bangunan padat penduduk di sekitarnya. Kronologi kejadian bermula saat seorang marbot masjid di sekitar lokasi melihat kepulan asap tebal membumbung tinggi dari arah gudang pada dini hari. Menyadari adanya bahaya, marbot tersebut segera berinisiatif memberikan peringatan kepada warga melalui pengeras suara masjid. Respons cepat warga sangat membantu dalam proses pelaporan, di mana pihak pemadam kebakaran menerima laporan resmi melalui layanan Jakarta Siaga 112 tepat pada pukul 04.05 WIB. Petugas dari Sektor VI Cakung yang menerima laporan segera meluncur ke lokasi dengan kekuatan awal lima unit mobil pemadam. Hanya dalam hitungan menit, tim pertama tiba di lokasi kejadian pada pukul 04.11 WIB dan segera melakukan manuver pemadaman untuk melokalisir sumber api. Operasi pemadaman berjalan dengan efektif dan terukur. Abdul Wahid mengungkapkan bahwa pada pukul 04.46 WIB, kobaran api sudah berhasil dilokalisir, sehingga risiko perambatan ke bangunan lain di sekeliling gudang dapat dieliminasi secara total. Proses pemadaman dinyatakan selesai sepenuhnya pada pukul 04.58 WIB. Kendati api sudah tidak terlihat, petugas tetap melakukan tahap pendinginan hingga pukul 06.45 WIB guna memastikan tidak ada bara yang tertinggal atau potensi titik api susulan yang dapat memicu kebakaran kembali. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan mendalam mengenai penyebab pasti kebakaran tersebut. Meskipun kerugian materiil belum dapat ditaksir secara detail, kabar baiknya adalah tidak ditemukan adanya korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kejadian di Pulo Gebang ini menjadi pengingat keras bagi seluruh lapisan masyarakat mengenai pentingnya kewaspadaan dini terhadap bahaya kebakaran. Terutama di lingkungan gudang, pergudangan, atau bangunan industri yang menyimpan material mudah terbakar, sistem proteksi aktif seperti APAR dan instalasi listrik harus diperhatikan dengan serius. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur menghimbau kepada seluruh pengelola bangunan untuk memastikan instalasi kelistrikan dalam kondisi layak pakai guna meminimalisir hubungan arus pendek yang kerap menjadi penyebab utama kebakaran. Selain itu, kecepatan masyarakat dalam melapor merupakan kunci vital dalam memitigasi bencana sebelum api membesar dan meluas. Pihak kepolisian bersama tim Gulkarmat juga akan segera melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari titik awal api guna melengkapi laporan penyelidikan resmi terkait musibah yang menggemparkan warga Cakung tersebut





