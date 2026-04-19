Kebakaran Hebat Landa Permukiman Terapung di Sandakan, Ribuan Warga Terdampak

Sedikitnya 9.007 warga di Kampung Bahagia, Sandakan, Negeri Sabah, Malaysia, dilaporkan terdampak kebakaran besar yang melanda permukiman rumah terapung pada Minggu dini hari. Ribuan rumah hangus dilalap api, namun belum ada laporan korban jiwa.

Kuala Lumpur – Kebakaran besar melanda kawasan rumah terapung di Kampung Bahagia , Sandakan, Negeri Sabah , Malaysia, pada Minggu dini hari, dilaporkan berdampak pada sedikitnya 9.007 warga. Insiden ini menghanguskan sebagian besar permukiman yang didominasi oleh rumah panggung di atas air.

Menurut Kepala Kepolisian Distrik Sandakan, ACP George Abd Rakman, laporan mengenai kebakaran ini pertama kali diterima pada pukul 01.30 waktu setempat. Setelah upaya penanganan awal, area tersebut kemudian ditetapkan sebagai daerah bencana pada pukul 04.00 pagi. George Abd Rakman menjelaskan bahwa kawasan yang terbakar merupakan rumah bagi sekitar 1.200 unit rumah, dan sekitar 1.000 di antaranya dilaporkan terdampak oleh kobaran api. Jumlah korban jiwa sejauh ini belum ada yang dilaporkan, namun diperkirakan ada korban luka ringan akibat berusaha menyelamatkan harta benda atau membantu sesama.

Otoritas setempat segera bergerak cepat untuk mengoordinasikan upaya penanganan bencana. Pendataan korban dilakukan secara aktif untuk memfasilitasi proses evakuasi dan distribusi bantuan. Operasi manajemen bencana ini melibatkan berbagai instansi terkait, termasuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Malaysia (JBPM) yang bertindak sebagai komandan insiden, serta Angkatan Pertahanan Sipil Malaysia (APM) yang memberikan dukungan logistik dan evakuasi.

Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, turut menyampaikan keprihatinannya atas musibah ini dan menekankan pentingnya keselamatan para korban serta penyaluran bantuan darurat. Pemerintah pusat saat ini sedang berkoordinasi erat dengan Pemerintah Negeri Sabah untuk segera menyediakan bantuan dasar dan fasilitas penampungan sementara bagi para pengungsi. Situasi di lokasi kejadian terus dipantau, dan upaya pemadaman api serta penanganan pasca-kebakaran terus dilanjutkan. Dampak sosial dan ekonomi dari kebakaran ini diperkirakan akan sangat signifikan bagi komunitas di Kampung Bahagia





