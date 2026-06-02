Kebakaran Hebat Landa Permukiman Padat di Kemayoran, 304 Bangunan Hangus

Kebakaran besar terjadi di permukiman padat penduduk Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin malam akibat korsleting listrik. Sebanyak 304 bangunan ludes terbakar, menyebabkan 354 KK kehilangan tempat tinggal dan 8 orang luka-luka. Pemprov DKI mendirikan posko pengungsian dan menyalurkan bantuan.

Kebakaran hebat melanda permukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, belakang Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , Jakarta Pusat, pada Senin malam, 1 Juni 2026.

Api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik mulai berkobar sekitar pukul 20.00 WIB dan baru berhasil dipadamkan total pada Selasa dini hari, 2 Juni 2026, setelah berlangsung selama kurang lebih tujuh jam. Petugas pemadam kebakaran dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat diterjunkan ke lokasi dengan puluhan unit mobil pemadam. Namun, akses jalan yang sempit dan padatnya bangunan semipermanen menyulitkan proses pemadaman. Akibat kebakaran ini, sebanyak 304 bangunan hangus terbakar, termasuk ratusan rumah warga dan kios pasar.

Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat bahwa 354 kepala keluarga dengan total antara 620 hingga 679 jiwa kehilangan tempat tinggal. Delapan orang dilaporkan mengalami luka-luka dan sesak napas akibat menghirup asap tebal, dan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Tim medis dari Puskesmas Kemayoran dan relawan PMI sigap memberikan pertolongan pertama di lokasi kejadian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera mendirikan posko pengungsian sementara dan tenda darurat di Lapangan Serbaguna, Jalan Benyamin Sueb, yang berjarak sekitar satu kilometer dari lokasi kebakaran. Posko tersebut dilengkapi dengan dapur umum, layanan kesehatan, dan tempat istirahat bagi para pengungsi. Bantuan logistik seperti makanan siap saji, air bersih, selimut, pakaian, dan perlengkapan mandi mulai disalurkan oleh BPBD DKI Jakarta, Dinas Sosial, Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta Brimob Polda Metro Jaya.

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat dan relawan juga turun tangan membantu proses evakuasi dan pendataan warga terdampak. Warga yang selamat terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang yang masih bisa digunakan dari puing-puing bangunan yang hangus. Suasana duka menyelimuti lokasi, di mana banyak warga kehilangan harta benda dan tempat tinggal mereka dalam sekejap. Pemerintah berjanji akan memberikan relokasi sementara dan bantuan pembangunan kembali hunian bagi para korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat akan tingginya risiko kebakaran di permukiman padat penduduk, terutama yang menggunakan konstruksi semipermanen dan instalasi listrik tidak standar. Kepala BPBD DKI Jakarta mengimbau warga untuk lebih waspada terhadap potensi korsleting listrik dan selalu memeriksa kondisi kabel serta peralatan elektronik di rumah. Ia juga meminta warga untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan dan menjauhkan bahan mudah terbakar dari sumber api.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang meninjau lokasi pada Selasa pagi menyatakan bahwa pemprov akan mengevaluasi tata ruang dan penegakan aturan bangunan di kawasan padat penduduk untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih dilakukan oleh pihak kepolisian dan laboratorium forensik. Warga berharap agar bantuan dapat segera direalisasikan dan proses relokasi berjalan lancar agar mereka bisa memulai kehidupan baru setelah musibah ini





