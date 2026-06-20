Kebakaran Hebat di Dermaga Kapal Ikan Medan, 6 Kapal Hangus Terbakar

Kebakaran hebat melanda kawasan Dermaga Mitra Dua Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara, Sabtu siang. Sebanyak 6 kapal ikan hangus terbakar, namun tidak ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti kebakaran.

Kebakaran hebat melanda kawasan Dermaga Mitra Dua Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan , Sumatera Utara , Sabtu siang. Kebakaran yang terjadi pada enam kapal ikan yang tengah bersandar hangus terbakar.

Petugas pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan guna menjinakkan api yang dengan cepat merambat dari satu kapal ke kapal lainnya. Berdasarkan informasi awal di lapangan, kebakaran diduga bermula dari aktivitas pengelasan di salah satu kapal. Percikan api diduga mengenai bahan bakar yang berada di kapal hingga memicu kebakaran dan menyebabkan api menjalar ke kapal-kapal lain yang sedang bersandar di dermaga.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, Wandro Malau, menyebut sedikitnya enam kapal ikan hangus terbakar dalam peristiwa tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian yang dialami para pemilik kapal diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah. Petugas masih melakukan pendataan dan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kebakaran serta total kerugian yang ditimbulkan





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Kebakaran Dermaga Kapal Ikan Medan Sumatera Utara Korban Jiwa Kerugian

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