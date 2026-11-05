Kebakaran Gunung Arjuno-Welirang Padam, Risiko Longsor dan Pohon Tumbang Mengancam

Gunung Arjuno-Welirang masih ditutup total pasca kebakaran. Petugas UPT Tahura Raden Soerjo memperingatkan bahaya longsor dan pohon tumbang yang mengintai pendaki di Jawa Timur.

Kebakaran hebat yang melanda kawasan Gunung Arjuno-Welirang di Jawa Timur secara resmi telah padam total. Meskipun api tidak lagi terlihat, otoritas setempat mengeluarkan peringatan keras mengenai bahaya lanjutan yang mengancam keselamatan para pendaki. Potensi risiko utama yang masih mengintai adalah pohon-pohon rapuh yang dapat tumbang tiba-tiba dan instability struktur tanah di area puncak yang rawan longsor.

Asesmen Keamanan Jalur Pendakian

Agustiningtyas Marani, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Taman Hutan Raya (Tahura) Raden Soerjo, menyatakan bahwa tim lapangan masih sedang melakukan asesmen menyeluruh terhadap kondisi keamanan lintasan pendakian. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa jalur masih sangat rawan bahaya meskipun kobaran api telah sepenuhnya terpadam. Tim verifikasi fokus pada identifikasi pohon-pohon sisa terbakaran yang kehilangan kekuatan strukturnya.

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Salah satu titik kritis yang teridentifikasi adalah sebuah pohon berukuran besar yang tumbuh persis di samping jalur utama pendakian. Kondisi ini menciptakan potensi jatuhnya batang pohon yang bisa menimpa siapa saja yang melintas. Petugas menekankan bahwa keselamatan nyawa pendaki adalah prioritas mutlak yang harus didahulukan di atas kepentingan lain. Keputusan akhir mengenai penebahan atau pemertahanan pohon-pohon tersebut akan diambil setelah seluruh data lapangan terkumpul.

Ancaman Longsor di Area Puncak

Selain risiko pohon tumbang, petugas juga menyoroti potensi pergeseran tanah yang signifikan di area puncak gunung. Suhu ekstrem yang terjadi selama berlangsungnya kebakaran diyakini telah merusak struktur tanah di area puncak, membuatnya menjadi gembur dan tidak stabil. Kondisi fisik tanah yang berubah ini menjadi faktor kunci mengapa area puncak menjadi sangat berbahaya untuk dilintasi.

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Jalur bagian atas atau yang sering disebut sebagai pucuk memiliki kondisi geografis yang sangat sempit. Petugas memperingatkan bahwa jika lapisan tanah yang gembur dipaksa untuk dilintasi oleh pendaki, dikhawatirkan akan terjadi pergeseran tanah ke bawah. Mekanisme pergeseran tanah ini sangat membahayakan keselamatan manusia karena sulit diprediksi dan dapat mengakibatkan jatuhnya pendaki ke tebing atau terkepit oleh material tanah yang bergerak.

Status Penutupan dan Kuota Pendakian

Pendakian Gunung Arjuno-Welirang telah ditutup total sejak kebakaran melanda kawasan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2026. Hingga berita ini ditayangkan, pihak pengelola belum membuka sistem reschedule atau penjadwalan ulang bagi calon pendaki yang telah membeli tiket sebelumnya. Kebijakan penutupan total ini diberlakukan sebagai langkah pencegahan dini untuk memastikan tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan di area yang masih rawan.

Jika Gunung Arjuno-Welirang resmi dibuka kembali untuk aktivitas pendakian di masa depan, kuota harian tidak akan mengalami perubahan. Kuota pendakian harian tetap ditetapkan sebanyak 550 orang per hari yang tersebar di empat jalur masuk utama. Pembagian kuota ini mencakup jalur Sumberbrantas di Kota Batu dengan kuota 200 orang per hari, jalur Tretes di Kabupaten Pasuruan dengan kuota 150 orang per hari, jalur Tambaksari di Kabupaten Pasuruan dengan kuota 150 orang per hari, dan jalur Lawang di Kabupaten Malang dengan kuota 150 orang per hari.

Dampak dari penutupan ini juga terlihat pada aktivitas pembinaan olahraga, seperti yang dialami oleh Timnas Indonesia U-20 saat melakukan Turkish Campaign di Turki. Nova Arianto, salah satu unsur terkait, menyebutkan adanya seleksi muka baru, yang menunjukkan adanya pergeseran fokus atau aktivitas lain akibat kondisi geografis yang tidak memungkinkan di Indonesia. Namun, informasi utama tetap berpusat pada keamanan Gunung Arjuno-Welirang yang masih dalam masa kritis pasca bencana kebakaran.