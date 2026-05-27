Kebakaran Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus di Kampung Pomako: Tidak Ada Korban, Kerugian Ratusan Juta Rupiah

Kebakaran melanda Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus di Kampung Pomako, Distrik Mimika Timur, pada Rabu malam 27 Mei 2026. Api yang diduga berasal dari lilin yang tidak dipadamkan dengan baik menghanguskan seluruh gedung gereja yang terbuat dari kayu, papan, dan anyaman bambu. Tidak ada korban jiwa atau luka dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Angin kencang dari arah timur mempercepat penyebaran api, sementara surutnya air laut di kampung tersebut menghambat upaya pemadaman oleh warga. Empat unit mobil pemadam kebakaran berhasil tiba di lokasi dan memadamkan api. Polisi masih melakukan penyelidikan, dan berdasarkan pengumpulan informasi, penyebab utama kebakaran adalah lilin yang ditinggal membesar di depan altar. Warga berharap pemerintah dan lembaga terkait memberikan bantuan untuk membangun kembali gereja sebagai sarana ibadah umat Katolik di Kampung Pomako.

Kebakaran besar melanda Gereja Katolik Stasi Santo Fransiskus di Kampung Pomako , Distrik Mimika Timur , pada Rabu malam 27 Mei 2026. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 20.00 WIT tersebutаракteristiknya dengan asap tebal muncul dari dalam gedung gereja, kemudian diikuti nyala api yang membakar atap dan dinding gereja dengan cepat.

Menurut Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kawasan Pelabuhan Pomako Iptu Fits Gerald M Nalohy, berdasarkan keterangan saksi-saksi di lokasi, api pertama kali muncul dari dalam gereja dan kemudian menyebar ke seluruh struktur bangunan. Saksi melihat asap tebal sebelumApi terlihat. Kapolsek menambahkan bahwa angin bertiup kencang dari arah timur,membuat api merambat dengan cepat karena konstruksi gedung gereja sebagian besar terbuat dari bahan kayu, papan, dan anyaman bambu yang mudah terbakar.

"Saksi langsung berteriak memanggil warga sekitar untuk membantu memadamkan api, namun karena api sudah membesar dan langsung membakar seluruh gedung gereja, karena bangunan sebagian besar terbuat dari bahan kayu, papan dan anyaman bambu yang mudah terbakar," ujar Fits. Hal yang memperparah keadaan adalah kondisi air laut Kampung Pomako sedang surut saat kebakaran terjadi. Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan akses air untuk melakukan upaya pemadaman.

Meskipun empat unit mobil kebakaran berhasil tiba di lokasi dan langsung melakukan upaya pemadaman, api telah menghancurkan seluruh gedung gereja. Berdasarkan keterangan dari pengurus gereja, diduga api berasal dari lilin yang dinyalakan di depan altar untuk berdoa, namun lupa dipadamkan.

"Keterangan yang dihimpun dari pengurus gereja menyebutkan bahwa kuat dugaan api berasal dari lilin yang dinyalakan di depan altar untuk berdoa, namun lupa dipadamkan," terang Fits. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa penyebab utama kebakaran adalah lilin yang tidak dipadamkan dengan baik dan diletakkan di tempat yang tidak aman. Dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka-luka yang dilaporkan. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah, termasukbangunan gereja, meja altar, kursi ibadah, buku-buku lagu, dan perlengkapan liturgi lainnya.

Warga setempat mengungkapkan harapan agar dapat获得 bantuan dari pemerintah dan lembaga terkait untuk proses pembangunan kembali gedung gereja sebagai tempat ibadah umat Katolik di Kampung Pomako. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kejadian serta mempoling keterangan dari warga dan pengurus gereja untuk memastikan akurasi penyebab kebakaran. Namun, berdasarkan seluruh informasi yang terkumpul, aparat telah menyimpulkan bahwa kelalaian dalam memadamkan lilin menjadi akar masalah utama dari tragedi ini.

Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya keselamatan dan ketelitian dalam rangkaian ibadah, khususnya penggunaan bahan yang mudah terbakar di dalam tempat suci. Warga berharap bahwa dengan gotong royong dan dukungan berbagai pihak, gereja dapat segera dibangun kembali sehingga kegiatan ibadah dapat berjalan kembali dengan normal di Kampung Pomako





