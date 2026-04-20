Kebakaran Gedung Kemendagri Pasar Minggu Merembet ke Pemukiman Warga

Kebakaran hebat melanda Gedung D Kemendagri di Jakarta Selatan pada Senin siang, menyebabkan kerusakan pada rumah warga sekitar dan memicu respons cepat dari tim pemadam kebakaran.

Peristiwa kebakaran hebat melanda Gedung D Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) yang berlokasi di kawasan Pasar Minggu , Jakarta Selatan , pada Senin (20/4/2026). Gedung tersebut merupakan pusat operasional bagi Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa serta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kebakaran yang terjadi pada siang hari ini tidak hanya melumpuhkan aktivitas perkantoran, tetapi juga berdampak langsung terhadap pemukiman warga yang terletak di sekitar area kompleks kementerian. Kepanikan sempat melanda warga sekitar ketika kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari arah gedung. Sahri, salah satu warga yang terdampak, menceritakan bahwa kejadian tersebut berlangsung sangat cepat. Pada pukul 13.30 WIB, ia awalnya mengira asap tersebut hanyalah hasil dari aktivitas pembersihan rutin atau pembakaran sampah di area kantor. Namun, setelah melihat api keluar dari jendela gedung dan mulai merembet ke arah rumah-rumah penduduk, Sahri dan tetangganya segera berhamburan untuk menyelamatkan diri serta barang-barang berharga. Kerusakan yang dialami warga cukup signifikan, mulai dari plafon rumah yang jebol, kerusakan pada instalasi kelistrikan, hingga hancurnya toren air akibat sengatan suhu panas yang ekstrem. Beruntung, arah angin saat itu membantu mencegah kebakaran meluas ke seluruh area pemukiman, sehingga bagian dalam rumah para warga masih bisa terselamatkan meskipun atap rumah tetangga Sahri turut hangus terbakar. Proses evakuasi dan penyelamatan berlangsung dramatis, dengan warga bahu-membahu mengevakuasi anggota keluarga ke tempat yang lebih aman sambil menunggu petugas pemadam kebakaran tiba. Kondisi di lokasi kejadian cukup mencekam, mengingat posisi gedung yang bersebelahan sangat dekat dengan pemukiman padat penduduk, sehingga risiko penjalaran api menjadi ancaman utama selama proses pemadaman berlangsung. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan bergerak cepat merespons laporan masyarakat yang diterima pada pukul 13.38 WIB. Sebanyak 75 personel dan 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan si jago merah. Operasi pemadaman dimulai secara resmi pada pukul 13.47 WIB. Berdasarkan temuan awal di lapangan, titik api diduga kuat berasal dari lantai dua gedung tersebut. Selain kerugian materiil di sisi warga, kebakaran ini juga menyebabkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang di sepanjang Jalan Raya Pasar Minggu karena banyaknya pengguna jalan yang berhenti untuk menyaksikan peristiwa tersebut. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan investigasi mendalam untuk memastikan penyebab pasti munculnya api, sementara petugas memastikan bahwa tidak ada titik api susulan yang tersisa di area perkantoran maupun hunian warga. Kerugian total dari insiden ini masih dalam tahap pendataan oleh pihak terkait untuk proses pemulihan lebih lanjut





