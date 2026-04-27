Kebakaran Gedung Kemendagri di Pasar Minggu Berujung Korban, Dua Karyawan Terluka

Kebakaran hebat di Gedung Direktorat Jenderal Kemendagri di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, menyebabkan dua karyawan terluka parah saat evakuasi. Pelaku pembakaran masih dicari, sementara korban menjalani perawatan intensif. Insiden ini terjadi bersamaan dengan kasus pembakaran hidup-hidup terhadap sopir angkutan kota di Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kebakaran hebat melanda Gedung Direktorat Jenderal Kemendagri di Pasar Minggu , Jakarta Selatan, pada Senin, 27 April 2026. Insiden ini menyebabkan dua karyawan mengalami luka bakar parah saat proses evakuasi.

Menurut Kapolsek Metro Tanah Abang, Ajun Komisaris Besar Polisi Dhimas Prasetyo, salah satu korban mengalami luka bakar 40 persen di beberapa bagian tubuh, termasuk kuping, lengan kiri, pinggang, dan paha kiri. Kondisi korban yang kritis memerlukan perawatan intensif dan operasi untuk mengatasi luka bakar yang serius. Sementara itu, aparat kepolisian masih berusaha menangkap pelaku berinisial P (38) yang hingga kini masih dalam pencarian. Identitas pelaku sudah diketahui, dan proses pengejaran terus dilakukan.

Sebelumnya, pada Sabtu, 25 April 2026, terjadi peristiwa pembakaran hidup-hidup terhadap seorang sopir angkutan kota (angkot) berinisial S (52) di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku, yang merupakan rekan seprofesi korban, melakukan aksi kejam tersebut hingga menyebabkan luka bakar serius pada korban. Insiden ini terjadi di Jalan KH Mas Mansyur, dekat Kantor Kecamatan Tanah Abang. Selain melukai korban, aksi pelaku juga menyebabkan angkot yang dikemudikan korban terbakar habis.

Polisi menuturkan bahwa korban mengalami luka bakar parah di punggung, bokong sisi kiri, dan tangan sisi kiri. Sementara itu, di kawasan lain, seorang warga meninggal dunia setelah rumahnya di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, terbakar pada Minggu, 26 April 2026. Di sisi lain, seorang anggota TNI AD berpangkat peltu dianiaya setelah menegur seorang ibu yang kasar terhadap anak di Stasiun Depok Baru. Polisi berhasil menangkap dua pelaku dalam kasus ini.

Di Kalimantan Timur, Gubernur Rudy Mas’ud mendapat sorakan dari hadirin saat memberikan sambutan dalam acara pelantikan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Kaltim. Ia juga menjelaskan empat alasan tidak bertemu massa aksi 21 April, mulai dari fokus tuntutan ke DPRD hingga faktor keamanan di lapangan. Di Amerika Serikat, Cole Tomas Allen disebut sebagai tersangka penembakan di acara Trump. Sosok lulusan teknik ini diduga memiliki latar belakang ilmuwan dan insinyur komputer.

Ketegangan antara AS dan Iran di Selat Hormuz memicu penyitaan kapal dan ancaman pelanggaran hukum internasional, berdampak pada pelaut dan pasokan energi global. Di Jakarta Barat, seorang pria menjadi korban penyiraman diduga air keras oleh dua orang tak dikenal di kawasan Jalan Dharma Wanita V, RW 01 Rawa Buaya, Cengkareng. Dalam dunia gaming, Zenless Zone Zero (ZZZ) kembali menggebrak dengan pembaruan besar. HoYoverse secara resmi mengumumkan versi 2.8 bertajuk “New: Eridan Sunset” yang dijadwalkan rilis pada tahun ini.

Waralaba legendaris Resident Evil bersiap untuk kembali dengan adaptasi baru setelah bertahun-tahun diwarnai oleh berbagai rekam jejak adaptasi yang memicu perdebatan di kalangan penggemar. Di Banten, Polres Serang menangkap tiga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) bersenjata api di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Maling motor asal Lampung. Di Kota Malang, Malang Half Marathon 2026 baru saja dilaksanakan sebagai agenda sport tourism nasional, dengan rute ikonik bagi pelari olahraga maraton





Kebakaran Kemendagri Pasar Minggu Luka Bakar Pelaku Dicari

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Revitalisasi Pasar Santa Dorong Pertumbuhan Ekonomi Komunitas Anak MudaPerumda Pasar Jaya melakukan revitalisasi Pasar Santa di Jakarta Selatan untuk meningkatkan daya tarik pasar, kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta mendorong pertumbuhan ekonomi komunitas anak muda melalui perbaikan infrastruktur dan ekosistem.

Read more »

Pemprov Banten Bebaskan Pajak Kendaraan ListrikPemerintah Provinsi Banten akan mengikuti ketentuan yang sudah dikeluarkan Kemendagri soal pajak kendaraan listrik.

Read more »

Kemendagri Gandeng Media, Pakar, dan Akademisi untuk Nilai Pemda Berprestasi 2026Terdapat enam media yang dilibatkan dalam penilaian ini yakni Tempo, Detik.com, Metro TV, Kompas TV, Garuda TV, dan Tribunnews.

Read more »

Kemendagri Siapkan Reward Bagi Daerah BerprestasiKategori akan dibuat beragam dan pemberian reward diberikan baik kepada pemerintahan provinsi, kabupaten, maupun kota.

Read more »

Kemendagri Dorong Kompetisi Kinerja Daerah Berbasis WilayahKemendagri menyiapkan insentif Rp 1 triliun untuk pemerintah daerah berprestasi. Mendagri Tito Karnavian mengajak seluruh kepala daerah untuk terus meningkatkan kinerja dan memanfaatkan momentum ini sebagai ajang menunjukkan capaian terbaik kepada masyarakat.

Read more »

Turunkan Stunting dan Angka Kemiskinan, Wali Kota Pekanbaru Raih Penghargaan KemendagriWali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerima penghargaan dan insentif fiskal dari Kemendagri atas keberhasilan menanggulangi kemiskinan dan menekan stunting.

Read more »