Kebakaran di Penjaringan Hanguskan 9 Kios, Kerugian Capai Rp270 Juta

Kebakaran melanda sembilan unit ruko di Jalan Teluk Gong Raya, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Sabtu 14 November 2024. Warga luka ringan dan kerugian material ditaksir Rp270 juta akibat dugaan korsleting listrik.

Kebakaran hebat melanda sembilan unit rumah toko yang berlokasi di Jalan Teluk Gong Raya Nomor 28, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, pada pagi hari Sabtu tanggal 14 November. Insiden penghangusan properti tersebut mengakibatkan salah satu warga, yang berinisial Mrd berusia 43 tahun, mengalami luka ringan pada lengan sebelah kirinya akibat paparan api dan asap. Tim Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dari Suku Dinas Gulkarmat Jakarta Utara langsung bersiap siaga untuk menangani situasi darurat yang terjadi di kawasan padat penduduk tersebut.

Mekanisme Pemadaman Api Korsleting

Api diprediksi bermula dari korsleting listrik pada tiang utilitas publik yang kemudian menjalar ke bangunan kios terdekat, memicu reaksi berantai penghangusan sembilan ruko berturut-turut. Proses pemadaman resmi dimulai pada pukul 05.41 WIB setelah petugas mencapai lokasi dan segera mengonsolidasikan kekuatan untuk memblokir penyebaran asap panas. Hingga pukul 06.44 WIB, petugas berhasil melokalisasi titik api dan melakukan pendinginan intensif pada struktur bangunan yang tersisa untuk mencegah percikan api baru.

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Laporan Saksi dan Posisi Petugas

Saksi mata berinisial F melaporkan bahwa ia melihat nyala api yang membesar mendadak dari tiang listrik saat sedang melintas di kawasan tersebut, lalu segera melaporkan kejadian tersebut ke Pos Pemadam Kebakaran terdekat. Laporan awal tersebut diterima pada pukul 05.33 WIB, yang kemudian memicu respon cepat untuk mengerahkan seluruh potensi yang tersedia di stasiun pemadam terdekat. Gatot Sulaeman, Kasiops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, menegaskan bahwa dugaan sementara penyebab kejadian ini adalah korsleting listrik yang memicu penyalaan api.

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Kerugian Materi dan Dampak Warga

Insiden penghangusan ini mengakibatkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai Rp270 juta, khususnya pada bangunan milik ibu Yani berusia 60 tahun yang memiliki luas lahan seluas 180 meter persegi. Kesembilan unit ruko yang terbakar mengalami kerusakan parah pada struktur atap dan dinding, dengan harta benda di dalamnya yang terbakar habis sehingga tidak dapat diselamatkan oleh pemilik atau penghuni. Kondisi luka ringan yang dialami Mrd merupakan satu-satunya korban luka fisik yang dikonfirmasi oleh tim medis yang ikut mengevakuasi korban di tempat kejadian.

Respon Operasional dan Penyelesaian

Untuk menangani skala kebakaran yang cukup besar tersebut, petugas mengerahkan 13 unit armada mobil pemadam kebakaran serta didukung oleh 65 personel terlatih yang siap menghadapi bahaya asap tebal. Upaya pemadaman dilakukan dengan penuh ketelitian agar tidak membahayakan struktur bangunan sekitar yang masih berdiri kokoh di area Pejagalan, Jakarta Utara. Api dinyatakan telah padam sepenuhnya pada pukul 07.32 WIB, menandakan berakhirnya operasi evakuasi dan pendinginan di lokasi kejadian setelah lebih dari satu jam petugas berjibaku di tengah panasnya kobonan api.