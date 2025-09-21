Kebakaran di Makassar: Delapan Rumah Ludes, Seorang Bocah Tewas

Kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Makassar, Sulawesi Selatan, pada Sabtu malam. Delapan rumah hangus terbakar, dan seorang bocah perempuan berusia tujuh tahun dilaporkan tewas. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian.

jpnn.com, MAKASSAR - Sebanyak delapan rumah di pemukiman padat penduduk di Jalan Manunggal 31, Makassar , Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada Sabtu malam. Peristiwa nahas ini merenggut nyawa seorang bocah perempuan berusia tujuh tahun, yang diduga terjebak di dalam salah satu rumah yang dilalap si jago merah. Api yang berkobar hebat meluluhlantakkan rumah-rumah warga, menyisakan puing-puing dan duka mendalam bagi keluarga korban.

Tim pemadam kebakaran berjuang keras memadamkan api, namun sayang, nyawa Kandinda, bocah malang tersebut, tidak dapat diselamatkan. Jenazah korban ditemukan di bawah reruntuhan puing-puing rumah, setelah petugas berhasil menjinakkan si jago merah. Kapolsek Tamalate, Kompol Syarifuddin, yang dikonfirmasi di Makassar pada Minggu, menyatakan bahwa penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Pihaknya telah mengerahkan anggotanya ke lapangan untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengumpulkan informasi terkait penyebab pasti kebakaran. Selain itu, polisi juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kelurahan, kecamatan, Dinas Sosial, dan BPBD Kota Makassar, untuk memberikan bantuan kepada para korban yang terdampak. Prioritas utama adalah memastikan kebutuhan dasar para pengungsi terpenuhi, seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan pakaian. Penanganan pasca-kebakaran ini melibatkan kerja sama lintas instansi untuk memastikan pemulihan berjalan dengan baik. \Kejadian kebakaran yang terjadi sekitar pukul 23.35 WITA pada Sabtu (20/9) malam ini menyisakan keprihatinan mendalam bagi masyarakat Makassar. Kepala Seksi Operasi Damkarmat Makassar, A Muhammad Cakrawala, menjelaskan bahwa petugas pemadam kebakaran menerima laporan dan segera meluncur ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman api berlangsung cukup lama, mengingat kondisi pemukiman yang padat penduduk dan akses yang terbatas. Angin kencang juga menjadi tantangan tersendiri bagi petugas pemadam. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melakukan penyisiran untuk memastikan tidak ada lagi korban jiwa dan melakukan pendinginan area kebakaran. Proses evakuasi korban dan pengumpulan data kerusakan dilakukan secara paralel. Pihak Damkarmat terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan penanganan pasca-kebakaran berjalan efektif. Kerugian materiil akibat kebakaran ini diperkirakan cukup besar, namun yang lebih penting adalah kehilangan nyawa seorang anak yang tidak ternilai harganya. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh kepada para korban, baik dalam bentuk bantuan langsung maupun dalam program rehabilitasi pasca-bencana. Evaluasi terhadap kejadian ini juga sangat penting untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa mendatang, termasuk peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pentingnya tindakan pencegahan. \Tragedi kebakaran di Jalan Manunggal 31 ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran, terutama di lingkungan yang padat penduduk. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang cara mencegah dan menangani kebakaran. Pengecekan berkala terhadap instalasi listrik di rumah-rumah warga juga perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko korsleting yang seringkali menjadi penyebab kebakaran. Selain itu, ketersediaan fasilitas pemadam kebakaran yang memadai dan respons cepat dari petugas pemadam juga sangat krusial dalam menangani kejadian kebakaran. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh warga. Bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan masyarakat umum, sangat diharapkan untuk membantu meringankan beban para korban kebakaran. Mari kita semua berdoa agar keluarga korban diberi ketabahan dan kekuatan dalam menghadapi musibah ini. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, agar lebih peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan sekitar





Kebakaran Makassar Rumah Terbakar Korban Jiwa Pemukiman Padat

