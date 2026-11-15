Kebakaran di Jakarta Utara Dipicu Alat Vakum Korsleting, Warga Diminta Waspada

Kebakaran di Kebon Bawang, Jakarta Utara, dipicu korsleting alat vakum. Petugas Gulkarmat memadamkan api yang melanda steamer dan kursi rias setelah penghuni meninggalkan peralatan dalam keadaan tersambung listrik.

Kebakaran melanda sebuah hunian di Jalan Swasembada Barat, RT 11 RW 9, kawasan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Minggu (15/11/2026). Peristiwa tersebut disebabkan oleh korsleting listrik yang terjadi pada alat vakum atau steamer yang ditinggalkan dalam keadaan masih terhubung ke sumber arus listrik.

Mekanisme Terjadinya Api Dari Korsleting

Kebakaran bermula ketika penghuni rumah meninggalkan steamer atau alat vakum di kamar dalam kondisi masih menyala. Percikan api dari alat tersebut dengan cepat menyebar ke bagian kursi rias yang berada di dekatnya. Penghuni rumah akhirnya menyadari adanya kepulan asap dan bau kabel terbakar yang keluar dari area kamar.

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Saksi mata mengonfirmasi bahwa api dimulai dari korsleting pada alat vakum yang terhubung ke stop kontak. Api kemudian menyambar kursi rias secara cepat sebelum bisa dicegah oleh penghuni rumah yang saat itu berada di dalam hunian.

Respon Sudin Gulkarmat dan Warga Lokal

Kasiops Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Gatot Sulaeman, menjelaskan bahwa penghuni rumah berupaya melakukan pemadaman awal menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebelum menghubungi petugas damkar. Warga berhasil memadamkan api setelah adanya pengerahan unit mobil pemadam dan petugas damkar dari instansi terkait.

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Sudin Gulkarmat Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengerahkan empat unit armada mobil pemadam dengan kekuatan total 20 personel untuk menangani kejadian tersebut. Informasi kebakaran diterima oleh petugas pada pukul 12.08 WIB, dan tim langsung menuju lokasi kejadian untuk melakukan tindakan pemadaman.

Petugas tiba di lokasi dan mulai melakukan operasi pemadaman yang resmi dimulai pada pukul 12.15 WIB. Pemadaman selesai dilakukan oleh kombinasi upaya warga yang telah lebih dulu bertindak dan bantuan unit pemadam yang telah tiba di tempat kejadian.

Imbauan Keamanan Listrik dan APAR

Gatot Sulaeman mengajak seluruh warga untuk berhati-hati serta meningkatkan kewaspadaan terhadap hal-hal yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran di lingkungan permukiman. Ia mengimbau masyarakat untuk memastikan seluruh alat elektronik atau kompor dalam keadaan mati jika keluar rumah untuk mencegah risiko korsleting.

Imbauan lainnya adalah agar masyarakat rutin memeriksa saluran listrik di rumah mereka agar berfungsi dengan baik. Pemeriksaan berkala ini merupakan upaya preventif untuk mengantisipasi korsleting listrik yang sering menjadi penyebab utama kebakaran di hunian pribadi.

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Pihak Sudin Gulkarmat juga mengimbau masyarakat untuk menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di rumah sebagai langkah dini untuk memadamkan api jika terjadi kebakaran. Masyarakat juga disarankan untuk selalu menghubungi petugas damkar jika membutuhkan bantuan profesional dalam menangani situasi darurat.