Kebakaran dahsyat menghancurkan Aula Reikado di Kuil Daishoin, prefektur Hiroshima, Jepang barat, pada Rabu (20/5/2026). Bangunan bersejarah tersebut dikenal sebagai tempat penyimpanan api suci yang diyakini telah menyala tanpa padam selama lebih dari 1.200 tahun.

Menurut asosiasi pariwisata Miyajima, api tersebut pertama kali dinyalakan oleh seorang biksu Buddha pada tahun 806. Api itu kemudian menjadi simbol spiritual penting dan digunakan untuk menyalakan api abadi di Taman Peringatan Perdamaian Hiroshima yang mengenang para korban bom atom 1945. Pihak pemadam kebakaran setempat menduga kobaran api di aula kemungkinan berasal dari api suci tersebut. Meski bangunan kuil hangus terbakar, media lokal melaporkan api sakral itu berhasil diselamatkan dan dipindahkan ke lokasi aman.

Belum ada laporan mengenai korban jiwa dalam insiden tersebut. Otoritas Jepang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab pasti kebakaran yang melanda kompleks kuil bersejarah itu. Kuil Daishoin merupakan salah satu situs keagamaan terkenal di Pulau Miyajima dan menjadi tujuan wisata budaya di Jepang. Kehancuran Aula Reikado pun memicu perhatian publik karena nilai sejarah dan spiritual yang melekat pada api 'tak terpadamkan' tersebut





