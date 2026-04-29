Kebakaran Besar Melanda Pasar Kanjengan Semarang, Ratusan Kios Hangus

Kebakaran besar terjadi di Pasar Kanjengan, Semarang, pada Rabu malam, 29 April, menghanguskan ratusan kios dan memicu kepanikan. Penyebab kebakaran masih diselidiki, sementara kerugian material diperkirakan besar. Pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api agar tidak merembet ke area lain.

Kebakaran besar melanda ratusan kios di Pasar Kanjengan , Semarang , pada Rabu malam, 29 April, sekitar pukul 23.00 WIB. Petugas pemadam kebakaran berhasil mengendalikan api agar tidak merembet ke area bangunan lain di sekitar lokasi kejadian.

Pasar Kanjengan yang terletak di belakang kompleks Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah, menjadi pusat peristiwa tersebut. Insiden ini menghanguskan ratusan kios dan memicu kepanikan di kawasan sekitar. Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Heri Wahyudi, mengatakan laporan awal kebakaran diterima sekitar pukul 23.00 WIB. Api dengan cepat membesar dan melalap Blok F Pasar Kanjengan yang lokasinya berdekatan dengan area pertokoan di wilayah Kauman.

Hingga saat ini, penyebab kebakaran masih belum dapat dipastikan. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa penyelidikan lebih lanjut masih dilakukan untuk mengetahui sumber api. Selain itu, besaran kerugian akibat kebakaran ini juga belum bisa ditentukan. Proses pendataan masih berlangsung seiring dengan penanganan di lokasi.

Sejumlah unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Setelah upaya pemadaman intensif, petugas akhirnya berhasil mengendalikan kobaran api sehingga tidak merembet ke bagian lain pasar maupun bangunan di sekitarnya. Tidak ada laporan resmi terkait korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material diperkirakan cukup besar mengingat jumlah kios yang terdampak. Menurut beberapa pedagang, kebakaran ini menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dari segi barang dagangan yang hangus maupun kerusakan infrastruktur pasar.

Beberapa pedagang yang sempat berusaha menyelamatkan barang-barang mereka melaporkan bahwa api menyebar dengan sangat cepat, membuat mereka tidak sempat menyelamatkan banyak barang. Kondisi ini semakin memperparah situasi, karena banyak kios yang tidak memiliki asuransi untuk menanggung kerugian. Pihak manajemen pasar juga belum memberikan pernyataan resmi terkait langkah-langkah yang akan diambil untuk membantu para pedagang yang terdampak. Sementara itu, masyarakat sekitar diminta untuk tetap waspada dan menghindari area bencana untuk mencegah risiko tambahan.

Pemerintah kota Semarang juga telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan memberikan bantuan kepada para pedagang yang terkena dampak kebakaran ini. Namun, detail bantuan tersebut masih dalam tahap penentuan. Kerjasama antara pihak kepolisian, pemadam kebakaran, dan pemerintah kota terus berjalan untuk menindaklanjuti insiden ini dan memastikan keselamatan masyarakat





