Kebakaran Besar di Kemayoran Jakarta, 35 Unit Mobil Pemadam Dikerahkan

Kebakaran melanda permukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta. Gulkarmat mengerahkan 35 unit mobil dan 165 personel. Pemerintah siapkan posko pengungsian di Lapangan Yusuf Hamka. Belum ada korban jiwa.

Kebakaran besar melanda permukiman di Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta pada Senin (1/6/2026). Api dengan cepat menyebar di kawasan padat penduduk tersebut. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan ( Gulkarmat ) mengerahkan 35 unit mobil pemadam dan 165 personel untuk menjinakkan api.

Proses pemadaman berlangsung hingga malam hari. Pemerintah Kota Jakarta Pusat menyiapkan tenda dan posko pengungsian di Lapangan Yusuf Hamka untuk menampung warga terdampak. Hingga kini belum ada laporan korban jiwa. Sebanyak 200 personel gabungan dari Polri, TNI, Brimob, dan pemerintah daerah membantu evakuasi warga serta pengamanan lokasi.

Petugas juga melakukan pengaturan lalu lintas di sekitar area kebakaran. Warga terpaksa membawa rumah tangga keluar karena api yang mengamuk. Suasana kebakaran dapat dilihat dari udara dengan melihat photo yang diambil. Warga berjaga di dekat kios untuk mengawasi situasi.

Pemerintah telah menyiapkan semua kebutuhan pengungsian. Proses evakuasi berjalan dengan baik dibantu aparat.





