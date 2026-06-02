Kebakaran Besar di Kebon Kosong, Kemayoran: 304 Bangunan Hangus, Ratusan Keluarga Mengungsi

Kebakaran yang dipicu korsleting listrik melanda permukiman padat di Kebon Kosong, Kemayoran pada 1 Juni 2026, menewaskan ratusan bangunan, mengungsi lebih dari 600 jiwa, dan menyebabkan delapan warga terluka. Pemerintah menyiapkan posko pengungsian dan bantuan rekonstruksi.

Kebakaran dahsyat melanda wilayah padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, tepatnya di belakang Pasar Jiung, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran , pada Senin malam tanggal 1 Juni 2026.

Menurut keterangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, api diperkirakan berasal dari korsleting listrik yang memicu kebakaran berkelanjutan selama lebih kurang tujuh jam sebelum akhirnya berhasil dipadamkan pada dini hari Selasa. Dampaknya sangat mengkhawatirkan, dengan total 304 bangunan terbakar, meliputi rumah-rumah semipermanen milik warga serta kios-kios pasar yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Akibatnya, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal secara tiba-tiba, memaksa mereka mencari perlindungan di posko pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah setempat.

Data BPBD mencatat bahwa sebanyak 354 kepala keluarga terdampak, dengan perkiraan jumlah jiwa yang harus mengungsi berkisar antara 620 hingga 679 orang. Delapan warga dilaporkan mengalami luka ringan serta gangguan pernapasan akibat terpapar asap pekat selama kebakaran. Semua korban yang mengalami masalah kesehatan telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, upaya penanggulangan lanjutan meliputi distribusi sembako dan perlengkapan dasar bagi para pengungsi, serta koordinasi dengan lembaga sosial untuk membantu proses relokasi sementara.

Setelah api berhasil dipadamkan, warga mulai kembali ke area yang masih bersisa, mencari barang berharga yang masih dapat diselamatkan. Foto-foto menunjukkan sejumlah penduduk, termasuk anak-anak, berusaha mengais barang-barang dari puing-puing, sementara relawan membersihkan sisa-sisa kebakaran. Pedagang di pasar terdekat melaporkan kerugian besar, namun sebagian mulai membuka kembali lapak mereka dengan barang-barang yang belum rusak.

Pemerintah kota berjanji akan mempercepat proses rekonstruksi, termasuk perbaikan jaringan listrik untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang, serta menyediakan bantuan dana bagi korban yang kehilangan harta benda. Keseluruhan situasi menggambarkan tantangan besar bagi komunitas Kebon Kosong dalam memulihkan kehidupan sehari-hari setelah tragedi kebakaran yang menghanguskan ribuan meter persegi permukiman





