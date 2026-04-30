Kebakaran Besar di Apartemen Mediterania, Jakarta Barat: Penghuni Terjebak dan Penyelamatan Masif

Kebakaran besar melanda Apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Jakarta Barat, menyebabkan ratusan penghuni terjebak. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi 60 penghuni, sementara 18 masih terjebak. Penghuni di lantai 23 melemparkan baju dengan tulisan permintaan tolong, termasuk informasi tentang dua bayi yang terjebak. Operasional kereta api yang sempat terdampak kini telah pulih. Selain itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa plang penutupan Jalan Diponegoro di Bandung tidak memiliki izin resmi. Prestasi tim panjat tebing Indonesia di Asian Beach Games 2026 juga menjadi sorotan, serta kabar Million Manhoef yang menjadi buruan klub Eropa.

Kebakaran besar melanda Apartemen Mediterania di Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026) pagi, menyebabkan ratusan penghuni terjebak di dalam gedung. Salah satu penghuni yang terjebak di lantai 23, kamar nomor 33, melemparkan sepotong baju dengan tulisan permintaan tolong yang berisi informasi bahwa di sana terdapat dua bayi.

Tulisan tersebut menjadi sinyal bagi tim penyelamat untuk segera bertindak. Menurut Seman, salah satu petugas Damkar, tulisan tersebut berarti penghuni tersebut memerlukan bantuan segera. Hingga pukul 10.35 WIB, tim penyelamat berhasil mengevakuasi 60 penghuni, sementara 18 penghuni masih terjebak di dalam gedung yang terbakar. Para penghuni yang telah diselamatkan langsung menuju posko informasi untuk melaporkan kerabat atau kenalan mereka yang masih terjebak.

Daftar penghuni yang telah dievakuasi terus diperbarui, dan nama-nama yang telah diselamatkan dilingkari sebagai tanda bahwa mereka telah selamat. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran telah mengevakuasi sejumlah penghuni dari sisi seberang gedung yang terbakar. Di posko informasi, petugas mendata penghuni yang telah dievakuasi dan penghuni yang masih terjebak di dalam gedung. Operasional perjalanan kereta api jarak jauh maupun KRL yang sempat terdampak kini telah pulih.

Wali Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya peran strategis Damkar dan Penyelamatan, Satpol PP, serta Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa plang pengumuman penutupan Jalan Diponegoro di Bandung yang terpasang di kawasan sekitarnya tidak memiliki izin resmi dari Pemprov Jabar. Di sisi lain, prestasi gemilang tim panjat tebing Indonesia di Asian Beach Games 2026 menjadi bekal untuk menghadapi ajang bergengsi World Cup Climbing Series 2026.

Nama Million Manhoef kembali mencuri perhatian setelah winger yang pernah menolak bela Timnas Indonesia kini menjadi buruan klub Eropa, termasuk raksasa Belanda, Ajax. Jika benar hengkang dari Persija Jakarta, ada beberapa opsi menarik yang bisa dipilih Rizky Ridho untuk abroad, salah satunya adalah FCV Dender di Liga Belgia. Lebih dari sekadar pulih, keputusan Megawati Hangestri kembali ke liga voli Korea juga didorong oleh ambisi yang belum tuntas. Dua musim bersama Red Sparks.

Mencuat kabar terkait detik-detik pemuka gama di Pati, Jateng diduga cabuli 50 siswi. Kabar itu viral di media sosial, hingga menyedot perhatian dan komentar Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang akrab disapa KDM, secara tegas mendesak polisi untuk tindak tegas dan menertibkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang. Bintang sepak bola Timnas Indonesia Pratama Arhan resmi menyandang gelar Sarjana Manajemen (SM) dan diwisuda bersama 401 wisudawan lainnya dari Udinus Semarang





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kebakaran melanda Apartemen Mediterania di Tanjung Duren JakbarKebakaran melanda Apartemen Mediterania yang berlokasi di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar), Kamis pagi.Pantauan ANTARA di lokasi pada ...

Read more »

Kronologi Kebakaran Apartemen Mediterania Tanjung Duren, Sejumlah Penghuni Masih TerjebakKebakaran melanda Apartemen Mediterania yang berlokasi di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Read more »

Apartemen Mediterania di Jakbar Kebakaran, 110 Personel Damkar DikerahkanBerita Apartemen Mediterania di Jakbar Kebakaran, 110 Personel Damkar Dikerahkan terbaru hari ini 2026-04-30 10:24:36 dari sumber yang terpercaya

Read more »

Kebakaran di Apartemen Mediterania Jakarta Barat, Sejumlah Penghuni TerjebakKebakaran terjadi di salah satu gedung di Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, pada hari ini, Kamis (30/4/2026), dan sejumlah penghuni sempat terjebak di dalam

Read more »

Kronologi Kebakaran Apartemen Mediterania, Sejumlah Penghuni Masih TerjebakKebakaran melanda Apartemen Mediterania yang berlokasi di Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat (Jakbar).

Read more »

Update Kebakaran Apartemen Mediterania: 18 Penghuni Masih Terjebak, 60 DievakuasiKebakaran Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat belum padam hingga pukul 11.00 WIB.

Read more »