Kebakaran Besar di Apartemen Mediterania Jakarta Barat, 60 Penghuni Dievakuasi

Kebakaran besar terjadi di Apartemen Mediterania, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Kamis (30/4/2026). Api berasal dari genset di basement yang mengalami konsleting dan cepat menyebar ke lantai atas. Hingga pukul 10.35 WIB, 60 penghuni telah dievakuasi dan 18 masih terjebak. Kebakaran ini menimbulkan kerugian material dan cedera bagi beberapa penghuni.

Kebakaran besar terjadi di Apartemen Mediterania , Tanjung Duren, Jakarta Barat , Kamis (30/4/2026). Menurut Antonius, salah satu penghuni apartemen, asap kebakaran berasal dari genset di basement Superindo atau basement pengelola yang mengalami konsleting.

Api dengan cepat merebet naik ke unit-unit di lantai atas, termasuk lantai 28 tempat tinggal Antonius. Dia mengaku kebingungan saat kebakaran terjadi sekitar pukul 6.30 pagi dan baru dievakuasi pukul 8.00 pagi. Antonius bahkan terpaksa naik ke lantai 35 karena lantai tinggallah dan lift penuh asap. Dia mengunggah kondisinya di media sosial untuk meminta bantuan dan bersyukur atas kecepatan petugas Damkar dalam mengevakuasi korban.

Dia juga mengaku kesulitan bernapas karena asap yang pekat. Hingga pukul 10.35 WIB, kebakaran masih berlanjut dengan 60 penghuni telah dievakuasi dan 18 masih terjebak. Para penghuni yang selamat langsung menuju posko informasi untuk melaporkan kerabat yang masih terjebak. Beberapa nama pada daftar penghuni yang sebelumnya terjebak telah dilingkari, menandakan mereka telah dievakuasi dengan selamat.

Kebakaran ini menjadi peristiwa besar yang memerlukan koordinasi cepat dari pihak terkait untuk menanggulangi situasi. Selain itu, beberapa penghuni yang mengalami cedera parah langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Kebakaran yang berlangsung selama 4 jam ini juga menimbulkan kerugian material yang besar bagi penghuni apartemen. Pihak pengelola apartemen dan pemerintah Jakarta terus memantau perkembangan kebakaran dan memberikan dukungan kepada korban.

Sementara itu, masyarakat di sekitar lokasi kebakaran diminta untuk tetap waspada dan mengikuti petunjuk dari petugas penanggulangan bencana. Kebakaran ini juga menjadi pelajaran bagi pengelola apartemen untuk lebih memperhatikan sistem keamanan dan penanggulangan bencana di dalam gedung. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam menangani insiden serupa di masa depan. Kebakaran di Apartemen Mediterania menjadi salah satu peristiwa yang menggemaskan masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Kebakaran ini juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di kalangan penghuni apartemen lain di Jakarta. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya kebakaran di gedung-gedung tinggi di Jakarta. Kebakaran di Apartemen Mediterania juga menjadi salah satu contoh bahwa sistem keamanan dan penanggulangan bencana di gedung-gedung tinggi masih perlu diperbaiki. Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk lebih waspada dan siap menghadapi situasi darurat seperti kebakaran.

liputan6dotcom / 🏆 4. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kebakaran Apartemen Mediterania Jakarta Barat Evakuasi Damkar

United States Latest News, United States Headlines

