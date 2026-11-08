Kebakaran Berawal dari Sampah Dibakar: Ibu dan Anak Luka Parah di Gresik

Api meluluhlantakkan gudang kayu dan catering di Gresik akibat pembakaran sampah sembarangan, menewaskan dua penghuni. DPKP mengingatkan bahaya kelalaian kecil.

Api membakar habis sebuah bangunan penyimpanan kayu dan peralatan katering yang berlokasi di Perumahan Kota Baru Driyorejo, Jalan Granit Kumala 3, Desa Petiken, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik. Bencana ini tidak hanya menghancurkan harta benda, tetapi juga menyebabkan dua penghuni yang merupakan ibu dan anak pemilik bangunan mengalami luka bakar serius. Insiden tragis ini terjadi pada Minggu tanggal 8 November 2026 dan memicu kepanikan di lingkungan perumahan tersebut.

Mekanisme Kebakaran Berawal dari Sampah

Suyono, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Gresik, mengonfirmasi bahwa api bermula dari tumpukan sampah yang dibakar tanpa pengawasan ketat. Asap dan kobaran api kemudian dengan cepat merembet ke area sekitar yang dipenuhi material mudah terbakar. Objek yang terbakar meliputi bangunan berisi tumpukan kayu, peralatan katering, hingga karpet yang tersedia di lokasi.

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Situasi di lapangan menjadi sangat mencekam ketika faktor lingkungan memperparah keadaan. Tumpukan material yang mudah terbakar dibantu oleh embusan angin kencang, serta kendala keterbatasan pasokan air, membuat kobaran api meluas dalam hitungan menit. Ganasnya panas api bahkan menjilat sebuah mobil yang terparkir sekitar tujuh meter dari titik api, menyebabkan cat bodi kendaraan tersebut meleleh karena suhu ekstrem.

Posisi Korban dan Tanggapan Warga

Di tengah amukan api yang tidak terkendali, sang ibu dan anak terjebak sambaran lidah api. Keduanya menderita luka bakar yang cukup parah dengan lokasi cedera yang spesifik. Anak tersebut mengalami luka bakar di bagian wajah, sementara sang ibu menderita luka bakar di tangan kiri-kanan, kaki, hingga wajah.

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Kebakaran ini pertama kali disadari oleh seorang warga bernama Ratna yang melihat kobaran api sudah membesar. Tanpa panik, ia segera menghubungi layanan darurat 112 untuk meminta bantuan profesional. Laporan tersebut langsung direspons oleh Pos Damkar Driyorejo yang mengerahkan tim gabungan untuk mengatasi bencana tersebut.

Dampak Nyata dan Prosedur Penanganan

Tim gabungan yang menerjunkan satu unit mobil pemadam dan satu unit mobil suplai air tiba di lokasi pada pukul 15.09 WIB. Bersama jajaran personel Polsek Driyorejo, petugas berjibaku memadamkan dan mendinginkan lokasi hingga proses pembasahan tuntas pada pukul 18.30 WIB. Usaha keras ini berhasil menghentikan laju api, namun kerusakan materiil dan cedera korban sudah terlambat dicegah.

Menanggapi insiden ini, pihak DPKP Gresik mengeluarkan imbauan keras kepada masyarakat agar menghentikan kebiasaan membakar sampah sembarangan, terutama di dekat material yang mudah terbakar. Suyono menegaskan agar warga tidak pernah meninggalkan aktivitas pembakaran sampah sebelum api benar-benar padam sepenuhnya karena kelalaian kecil bisa berakibat fatal bagi keselamatan jiwa.

Konfirmasi Statistik dan Rencana ke Depan

Kasus ini menambah panjang catatan darurat di wilayah tersebut. Berdasarkan data DPKP Gresik, sepanjang bulan November 2026 ini saja, tercatat telah terjadi 14 insiden kebakaran dan 11 kejadian penyelamatan. Angka ini menunjukkan tingginya risiko kebakaran di area tersebut dan pentingnya pengawasan ketat terhadap sumber api.

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Masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan agar tragedi serupa tidak terulang kembali. DPKP Gresik menekankan bahwa kepatuhan terhadap protokol keselamatan, termasuk pengawasan ketat saat membakar sampah, adalah kunci utama pencegahan bencana. Keberlanjutan keamanan lingkungan memerlukan kehati-hatian dan respons cepat dari seluruh komponen warga.