Kebakaran Asrama Paspampres Bogor, Dua Warga Dirawat di RS Juliana

Dua warga menderita gangguan kesehatan akibat asap dan syok saat kebakaran di asrama Paspampres Bogor pada 16 November 2026. Korban langsung ditangani tim medis dan evakuasi.

Dua warga dilaporkan dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami gangguan kesehatan terkait kebakaran yang menghanguskan beberapa unit rumah di kompleks asrama Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 16 November 2026. Kejadian tersebut memicu respons cepat dari berbagai instansi pemadam kebakaran dan layanan medis di wilayah tersebut.

Dua Warga Dirawat Akibat Asap dan Syok

Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bogor, Teofilo Patrocinio Freitas, menjelaskan bahwa kedua korban tersebut adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan lanjut usia. Keduanya menderita gangguan kesehatan akibat menghirup kepulan asap tebal dan mengalami syok psikologis saat melihat kobaran api dan keramaian di sekitar lokasi kejadian.

Also read Gibran Rakabuming Raka Resmi Berhenti sebagai Wakil Presiden dan Pengamanannya Dihentikan Paspampres

Teofilo Patrocinio Freitas merinci kondisi medis korban di Bogor pada Senin itu. Korban perempuan diketahui memiliki riwayat penyakit jantung sehingga mengalami syok saat melihat api dan kepanikan yang meluas. Sementara itu, korban laki-laki mengalami sesak napas parah akibat inhalasi asap api yang membumbung tinggi dari gedung-gedung yang terbakar.

Kedua warga yang menderita gangguan kesehatan ini langsung dievakuasi dan diserahkan kepada tim medis. Proses penanganan medis dilakukan di tempat kejadian sebelum keduanya dikirim untuk perawatan lebih lanjut. Langkah cepat ini diambil untuk memastikan stabilitas kondisi kesehatan para korban sebelum mereka tiba di rumah sakit tujuan.

Advertisement

Evakuasi Warga dan Penanganan Korban

Teofilo Patrocinio Freitas menyatakan bahwa petugas pemadam kebakaran berhasil mengevakuasi warga dari kawasan yang dilanda api dengan cepat. Seluruh proses evakuasi dilakukan dengan terstruktur untuk menghindari korban jiwa lebih lanjut dan memastikan keamanan para penghuni kompleks asrama tersebut.

Upaya penanganan korban didukung oleh kehadiran delapan unit ambulans yang dikerahkan ke lokasi. Keberadaan armada medis ini memastikan bahwa setiap warga yang terkena dampak asap atau luka bakar ringan dapat segera mendapatkan pertolongan pertama. Konsentrasi utama adalah menangani kondisi syok dan sesak napas pada para penghuni.

Lurah Kelurahan Lawanggintung, Erika Sriwahyuni, mengonfirmasi bahwa kedua korban terdiri dari satu perempuan dan satu laki-laki. Ia menekankan bahwa tidak ada luka fisik serius pada kedua korban, namun kondisi syok akibat trauma melihat kebakaran menjadi faktor utama perlunya segera dibawa ke fasilitas kesehatan.

Properti Hancur dan Respons Pemadam Kebakaran

Kebakaran yang dipicu oleh api misterius tersebut berdampak pada kerusakan properti. Sebanyak 12 rumah di kompleks asrama Paspampres hangus terbakar dalam insiden yang terjadi sekitar pukul 17.00 WIB. Kebakaran ini mengakibatkan hilangnya tempat tinggal sementara bagi para petugas yang tinggal di kompleks tersebut.

Untuk mengendalikan api, petugas mengerahkan kekuatan gabungan dari berbagai instansi. Total sebanyak 13 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan, termasuk dari Damkar Kota Bogor, Damkar Kabupaten Bogor, dan Brimob. Kekuatan gabungan ini bekerja secara intensif untuk memadamkan kobaran api yang cukup besar.

Advertisement

Proses pemadaman api memakan waktu sekitar dua jam sebelum api berhasil ditangani sepenuhnya. Setelah api padam, petugas melanjutkan proses pendinginan pada reruntuhan dan struktur yang masih panas. Upaya pendinginan ini krusial untuk mencegah munculnya titik api baru yang dapat memunculkan kembali kebakaran.

Kronologi Lengkap dan Lokasi Insiden

Kebakaran ini terjadi di kompleks asrama Pasukan Pengamanan Presiden yang terletak di Kelurahan Lawanggintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat. Insiden ini terjadi pada Senin petang, 16 November 2026, dan memicu perhatian publik serta instansi terkait untuk segera bergerak.

Kedua korban yang mengalami gangguan kesehatan segera ditransfer ke Rumah Sakit Juliana di Tajur, Bogor. Keputusan untuk membawa korban ke RS Juliana dilakukan agar kedua lansia tersebut dapat menjalani pemeriksaan medis komprehensif dan penanganan lebih lanjut. Kondisi mereka kini dalam pengawasan tenaga medis.

Setelah proses pemadaman dan pendinginan selesai, seluruh area diperiksa ulang untuk memastikan tidak ada sisa bara api. Langkah-langkah investigasi kemungkinan besar akan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti terbakarnya rumah-rumah di kompleks tersebut. Masyarakat sekitar pun diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi bahaya sisa kebakaran.