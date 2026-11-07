Keanu Reeves Konfirmasi Film Animasi John Wick Prekuel dan Berita Teknologi Terbaru

Keanu Reeves resmi berperan dalam film animasi prekuel John Wick. Simak juga update pencatatan hak cipta, revalidasi taman bumi, Honor 700, dan penjualan Piaggio MP3.

Kabar terkini dari dunia perfilman menyatakan bahwa aktor Hollywood Keanu Reeves telah menandatangani kesepakatan resmi untuk kembali membesut peran ikoniknya sebagai John Wick dalam proyek film animasi. Film prekuel bergaya animasi ini diproduksi oleh Lionsgate dan akan mengungkap sisi baru dari karakter pembunuh bayaran legendaris tersebut yang belum pernah disaksikan penonton sebelumnya.

Produksi film animasi John Wick ini rencananya akan menceritakan awal perjalanan John Wick saat ia sedang menyelesaikan tugas yang dianggap mustahil. Dalam narasi yang dihadirkan, karakter utama dituntut untuk membunuh seluruh rivalnya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu hanya dalam satu malam penuh aksi.

Also read Keanu Reeves akan kembali menjadi John Wick dalam film animasi

Mekanisme Pencatatan Hak Cipta Tarif Nol

Dewan Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN menyatakan perlunya peningkatan sosialisasi terkait kebijakan pemberlakuan tarif nol rupiah dalam proses pencatatan hak cipta. Kebijakan ini ditujukan untuk 19 jenis ciptaan tertentu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat dan para pencipta karya.

Pencatatan hak cipta dinilai dapat membantu memperkuat posisi hukum bagi para pencipta di Indonesia. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif, diharapkan para pencipta dapat lebih memahami pentingnya registrasi karya sebagai bentuk perlindungan aset intelektual mereka secara legal dan resmi.

Advertisement

Upaya Revalidasi Taman Bumi Nasional

Kementerian Pariwisata menyatakan dukungan penuh terhadap proses revalidasi taman bumi di seluruh Indonesia melalui berbagai langkah konkret. Langkah-langkah tersebut meliputi pendampingan langsung, peningkatan kapasitas para pengelola, strategi promosi yang lebih agresif, serta peningkatan fasilitas pendukung untuk wisatawan.

Pemerintah pusat telah mulai membantu meningkatkan pengelolaan situs geologi penting seperti yang berada di Belitung. Selain itu, sarana informasi yang lebih lengkap juga telah disediakan di situs geologi Ijen untuk mendukung kegiatan pariwisata geologi yang berkelanjutan dan aman.

Spesifikasi Ponsel Honor 700 Series

Honor telah mengumumkan secara resmi mengenai desain, pilihan warna, serta spesifikasi utama dari seri ponsel pintar Honor 700. Seri ini terdiri atas tiga model perangkat, yaitu Honor 700, Honor 700 Pro, dan Honor 700S yang dirancang untuk menjangkau segmen pasar yang berbeda-beda dengan fitur unggulan.

Ketiga perangkat dalam seri Honor 700 tersebut akan menggunakan desain layar penuh dengan bezel tipis yang simetris. Keunggulan lainnya terletak pada kamera depan yang menggunakan teknologi punch-hole, memberikan pengalaman visual yang imersif bagi pengguna dalam berbagai aktivitas harian mereka.

Advertisement

Penjualan Skuter Piaggio MP3 Meningkat

Skuter beroda tiga Piaggio MP3 yang pertama kali diperkenalkan secara global pada tahun 2006 telah mencatatkan angka penjualan yang sangat signifikan. Selama dua dekade terakhir, total unit yang terjual telah melebihi 250.000 unit di berbagai negara di seluruh dunia.

Dari total penjualan global tersebut, sebanyak 150.000 unit lebih skuter Piaggio MP3 terjual khusus di pasar Prancis. Angka ini menunjukkan dominasi pasar yang kuat dan penerimaan masyarakat yang tinggi terhadap desain inovasi skuter tiga roda tersebut di salah satu negara Eropa terbesar.