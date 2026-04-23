KDM Ungkap Penyebab Populasi Ikan Sapu-Sapu Meningkat dan Solusi Mengembalikan Habitat Ikan Endemik

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa tingginya populasi ikan sapu-sapu merupakan indikator pencemaran air sungai dan menguraikan langkah-langkah taktis untuk mengembalikan habitat ikan endemik. Berita ini juga merangkum berbagai peristiwa lain di berbagai bidang.

Gubernur Jawa Barat , Dedi Mulyadi , yang dikenal dengan sapaan akrab KDM, tidak hanya menjelaskan penyebab utama meningkatnya populasi ikan sapu-sapu di berbagai wilayah. Ia juga mengungkapkan langkah-langkah taktis untuk mengembalikan habitat alami ikan-ikan endemik.

Menurut KDM, tingginya populasi ikan sapu-sapu merupakan indikator biologis yang jelas menunjukkan bahwa kualitas air sungai telah tercemar. Dominasi spesies ini menjadi pertanda buruk atas ketidakseimbangan ekosistem sungai. Ikan yang memakan alga ini hanya mampu berkembang biak dan menguasai perairan yang mengalami pencemaran berat, sementara ikan-ikan endemik lainnya tidak mampu bertahan hidup. KDM menjelaskan, 'Jika kualitas sungai menurun, maka yang akan hidup hanyalah ikan sapu-sapu.

Di mana pun terdapat air yang tercemar, di situ pasti ikan sapu-sapu akan menjadi penguasa.

' Ia menegaskan bahwa kemampuan adaptasi ikan sapu-sapu terhadap air kotor telah menciptakan monopoli habitat yang mematikan bagi ikan-ikan lokal. Kondisi sungai yang buruk justru memberikan ruang bagi spesies ini untuk berkembang biak secara masif tanpa adanya persaingan. KDM mengimbau agar ikan sapu-sapu diambil dan ditangkap dari seluruh daerah, karena pertumbuhannya dipicu oleh penurunan kualitas air sungai. Lebih lanjut, KDM menekankan bahwa pembersihan fisik ikan sapu-sapu saja tidak akan menyelesaikan masalah secara permanen tanpa adanya perbaikan mendasar pada kualitas air.

Ia menguraikan dua langkah taktis yang harus dilakukan secara bersamaan untuk mengembalikan habitat ikan endemik: mengangkat ikan sapu-sapu dan memperbaiki kualitas air agar ikan endemik dapat hidup kembali. Selain isu lingkungan, berita juga menyoroti berbagai peristiwa lain. Bek Timnas Jerman U-20, Reno Munz, yang lahir di Jakarta, memberikan sinyal kuat untuk membela Timnas Indonesia dan berpotensi menjadi duet bagi Jay Idzes. Megawati Hangestri, pemain voli Indonesia, dikabarkan tidak lagi menjadi prioritas klub-klub di liga voli Korea Selatan.

Lembaga Pemasyarakatan Semarang memindahkan Robig Zaenudin, mantan anggota Polrestabes Semarang yang terpidana kasus penembakan, ke lokasi yang berbeda. Pertandingan final Proliga 2026 akan mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia. Dedi Mulyadi juga menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan bantuan modal dan sepeda listrik kepada seorang pemuda penderita penyakit kronis yang tetap berjualan jamur keliling. Kasus dugaan malpraktik yang dialami seorang pasien di RS Muhammadiyah Medan juga menjadi perhatian serius Kementerian Kesehatan.

Selain itu, ribuan tenaga honorer di Jawa Barat belum menerima upah mereka selama dua bulan terakhir. Kasus dugaan malpraktik ini juga mendapat sorotan publik, dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, menanggapi pernyataan Jusuf Kalla mengenai perannya dalam terpilihnya Jokowi sebagai Presiden. Terakhir, kunjungan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Sekolah Rakyat di Jakarta Pusat menarik perhatian karena pendekatannya yang dianggap apa adanya





