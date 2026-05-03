KDM Tanggung Biaya Sekolah Anak Korban Kecelakaan KA dan Mengangkatnya sebagai Anak Asuh

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menunjukkan kepeduliannya terhadap korban kecelakaan kereta api dengan menanggung biaya sekolah anak korban dan mengangkatnya sebagai anak asuh. Ia juga mendorong peningkatan keamanan di perlintasan kereta api dan mengkritik adanya ormas yang menguasai perlintasan di Bekasi. Selain itu, berita lain yang menjadi trending topic adalah polemik Dean James di Eredivisie, Bunga Zainal yang fokus pada keluarga dan bisnis, serta perkembangan karier para pemain Timnas Indonesia.

Dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang menewaskan 107 orang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang lebih dikenal sebagai Kang Dedi Mulyadi menunjukkan kepeduliannya dengan berbagai langkah tanggap darurat.

Salah satu tindakan nyata yang diambil adalah menanggung biaya sekolah bagi anak korban yang kini duduk di kelas 6 SD. Lebih dari itu, KDM secara resmi menyatakan akan mengangkat anak tunggal almarhumah sebagai anak asuhnya. Dalam kunjungannya ke keluarga korban, Dedi Mulyadi menyampaikan pesan doa agar almarhumah diterima Allah SWT dan mendapatkan tempat mulia di surga. Ia juga menegaskan bahwa almarhumah adalah sosok pendidik yang gugur dalam tugas mulia, yang setiap harinya berangkat pagi dan pulang sebelum Maghrib untuk mengajar.

Selain itu, KDM juga mendorong adanya peningkatan keamanan di perlintasan kereta api, termasuk pemasangan palang pintu untuk mencegah kecelakaan serupa. Ia juga mengecam adanya ormas yang menguasai perlintasan kereta di Bekasi, yang dianggap sebagai salah satu faktor penyumbang kecelakaan. Sementara itu, dari 91 orang yang mengalami luka-luka, 43 penumpang telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih menjalani perawatan di rumah sakit.

Selain itu, KDM juga mengkritik kondisi jalan yang sering digunakan oleh truk-truk yang melebihi beban, yang berpotensi merusak infrastruktur jalan dan jembatan. Di sisi lain, beberapa berita lain yang menjadi trending topic adalah polemik yang melibatkan Dean James di liga Belanda, yang berpotensi memicu kekacauan di Eredivisie. Selain itu, ada juga berita tentang Bunga Zainal yang kini fokus pada keluarga dan bisnis, serta mendukung anaknya berkarya sambil menggalang donasi untuk korban bencana di Aceh.

Beckham Putra, yang sempat menjadi inspirasi bagi banyak orang, kini berhasil menjadi salah satu bintang di Persib Bandung. Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, juga berbagi cerita tentang alasan dirinya terjun ke dunia politik, yang ternyata bukan karena rencana awal, melainkan untuk melanjutkan suatu misi. Sementara itu, para pemain Timnas Indonesia kembali beraksi untuk klubnya masing-masing di mancanegara, termasuk Joey Pelupessy yang akan menyusul Elkan Baggott.

Ada juga berita tentang Megawati Hangestri yang tidak langsung ke Korea setelah tampil gemilang di Proliga 2026, serta tiga berita terpopuler seputar Timnas Indonesia, mulai dari turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 hingga isu naturalisasi. Pratama Arhan, yang baru saja menyandang gelar S1 Sarjana Manajemen, juga berbagi impiannya yang tidak terkait dengan keinginan untuk kembali ke Timnas Indonesia.

Berbagai berita ini menunjukkan betapa beragamnya isu-isu yang saat ini menjadi perhatian masyarakat, mulai dari kecelakaan kereta api hingga perkembangan karier para atlet nasional





