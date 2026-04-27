KDM Tanggapi Spanduk 'Shut Up KDM' dari Bobotoh: Pesan Baik untuk Profesionalisme Sepak Bola

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons spanduk kontroversial dari suporter Persib, Bobotoh, yang bertuliskan 'Shut Up KDM'. Ia mengungkapkan bahwa pesan tersebut memiliki niat baik untuk menjaga profesionalisme sepak bola tanpa campuran politik. KDM juga menjelaskan kronologi bonus Rp1 miliar untuk pemain Persib. Selain itu, artikel ini juga membahas perkembangan sepak bola di Indonesia dan Eropa, termasuk kabar dari Timnas Indonesia dan performa pemain-pemain di liga-liga internasional.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi , yang lebih dikenal dengan inisial KDM, memberikan tanggapan terhadap spanduk kontroversial yang dibentangkan oleh suporter Persib Bandung , Bobotoh , di Tribun Utara Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat pertandingan antara Persib dan Arema FC.

Spanduk tersebut bertuliskan 'Shut Up KDM', yang menandakan ketidaksetujuan Bobotoh terhadap pernyataan-pernyataan KDM terkait Persib. Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya @dedimulyadi71 pada Minggu (26/4/2026), KDM menyatakan bahwa ia mengucapkan terima kasih kepada Bobotoh atas spanduk tersebut, meskipun isinya kritis. Menurut KDM, pesan dari Bobotoh memiliki niat baik, yaitu untuk menjaga profesionalisme sepak bola agar tidak tercampur dengan kepentingan politik.

Ia menegaskan bahwa Bobotoh ingin sepak bola tetap menjadi permainan yang bersih dan terfokus pada aspek olahraga, tanpa campuran politik atau kepentingan pribadi. Selain itu, KDM juga menjelaskan kronologi bonus Rp1 miliar yang diberikan kepada pemain Persib oleh Menteri PKP RI, Maruarar Siarait, atau lebih dikenal sebagai Bang Ara. KDM mengungkapkan bahwa bonus tersebut berasal dari pertemuan antara dirinya, Bang Ara, dan top manajemen Persib.

Dalam pertemuan tersebut, Bang Ara spontan menawarkan bonus sebesar Rp1 miliar untuk setiap pertandingan yang dimainkan Persib di kandang lawan. Dari tujuh pertandingan, lima di antaranya akan menerima bonus, dengan total Rp5 miliar. KDM juga menambahkan bahwa ia menghargai sikap Bobotoh yang kritis, karena mereka memiliki kepedulian terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia berharap bahwa semua pihak dapat bekerja sama untuk memajukan sepak bola nasional tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan lainnya.

Sementara itu, media Vietnam mulai menunjukkan sikap yang lebih agresif terhadap rival-rivalnya di Asia Tenggara, termasuk Timnas Indonesia. Mereka mengklaim memiliki striker muda yang potensial dan siap bersaing di level internasional. Di Eropa, kiper Emil Audero dari Cremonese tampil gemilang meskipun timnya kalah 0-4 terhadap Napoli. Penyelamatan-penyelamatan krusialnya membuat media Italia terpukau.

Di sisi lain, Timnas Indonesia juga mengalami beberapa perkembangan. Bek Jay Idzes tampil solid bersama Sassuolo di Serie A, sementara pelatih John Herdman harus menghadapi kabar buruk dari Calvin Verdonk menjelang pertandingan melawan Oman. PSSI juga telah mengirim surat pemanggilan kepada klub-klub Super League untuk memanggil pemain-pemain terbaik mereka. Kiper Maarten Paes dari Ajax juga menunjukkan performa yang impresif, sementara NAC Breda mengalami nasib nahas di pekan ke-31 Eredivisie.

Atmosfer panas mulai terasa jelang pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia dan Oman di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta





