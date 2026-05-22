KCIC menambah perjalanan Whoosh menjadi 68 jadwal per hari pada periode 26 Mei dan 1 Juni 2026

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah jumlah perjalanan Whoosh selama periode long weekend Hari Raya Iduladha 2026. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, penambahan perjalanan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang. Pada periode libur panjang, minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh umumnya mengalami peningkatan. Karena itu, KCIC menambah jumlah perjalanan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal yang fleksibel, termasuk perjalanan hingga malam hari. Tambahan tersebut terdiri atas tiga perjalanan relasi Halim–Tegalluar Summarecon dan tiga perjalanan Tegalluar Summarecon–Halim. Penambahan jadwal itu juga meningkatkan kapasitas layanan hingga 3.606 kursi per hari. Dengan demikian, total kapasitas tempat duduk Whoosh selama periode long weekend mencapai 40.868 kursi per hari. Adapun jadwal tambahan perjalanan dari Halim menuju Tegalluar Summarecon yakni pukul 16.45 WIB, 19.45 WIB, dan 22.25 WIB. KCIC juga memastikan seluruh jadwal Whoosh telah terintegrasi dengan layanan KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung serta Stasiun Cimahi untuk memudahkan mobilitas penumpang menuju pusat Kota Bandung dan sekitarnya. Di tengah peningkatan perjalanan saat long weekend, KCIC juga memperkuat aspek keselamatan operasional dengan memanfaatkan teknologi Rail Flaw Detection Vehicle (RFD).

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menambah jumlah perjalanan Whoosh selama periode long weekend Hari Raya Iduladha 2026. General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa mengatakan, penambahan perjalanan dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat selama libur panjang.

Pada periode libur panjang, minat masyarakat untuk menggunakan Whoosh umumnya mengalami peningkatan. Karena itu, KCIC menambah jumlah perjalanan agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan jadwal yang fleksibel, termasuk perjalanan hingga malam hari. Tambahan tersebut terdiri atas tiga perjalanan relasi Halim–Tegalluar Summarecon dan tiga perjalanan Tegalluar Summarecon–Halim. Penambahan jadwal itu juga meningkatkan kapasitas layanan hingga 3.606 kursi per hari.

Dengan demikian, total kapasitas tempat duduk Whoosh selama periode long weekend mencapai 40.868 kursi per hari. Adapun jadwal tambahan perjalanan dari Halim menuju Tegalluar Summarecon yakni pukul 16.45 WIB, 19.45 WIB, dan 22.25 WIB. KCIC juga memastikan seluruh jadwal Whoosh telah terintegrasi dengan layanan KA Feeder dari dan menuju Stasiun Bandung serta Stasiun Cimahi untuk memudahkan mobilitas penumpang menuju pusat Kota Bandung dan sekitarnya.

Di tengah peningkatan perjalanan saat long weekend, KCIC juga memperkuat aspek keselamatan operasional dengan memanfaatkan teknologi Rail Flaw Detection Vehicle (RFD)





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Whoosh Long Weekend Idul Adha Penambahan Perjalanan Pembatasan Mobilitas Teknologi RFD

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tim Ekspedisi Patriot 2026 Pendaftaran T2026 dinonaktifkan pada Kamis 21 Mei 2026Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2026 pendaftaran ditutup pada Kamis (21/05/2026), setelah dibuka pada Jumat (01/05/2026). TEP 2026 melibatkan 1.458 sarjana dan akan diterjunkan ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, program ini bagian upaya pemerintah memperkuat kehadiran negara di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar

Read more »

Tour de Bintan 2026 Kembali Hadir, Bisa Jadi Ajang Pemanasan Atlet Menuju Asian Games 2026Tour de Bintan 2026 siap jadi ajang pemanasan atlet Indonesia jelang Asian Games. Balap sepeda ini hadir dengan kategori resmi dan target 700 peserta.

Read more »

Hasil Lengkap Pertandingan Malaysia Masters 2026Hasil lengkap pertandingan Malaysia Masters 2026 pada 19-24 Mei 2026.

Read more »

Purbaya Blak-Blakan: dari Ide Lahirnya Badan EksporGelaran acara Jogja Financial Festival 2026 (JFF) 2026 tidak hanya menjadi ajang bagi generasi muda

Read more »