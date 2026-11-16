KBPP Polri Kuatkan Komando Tunggal, Bimo Tegaskan Dukungan ke Kapolri

Ketua Umum KBPP Polri AH Bimo Suryono menyatakan kepatuhan penuh terhadap Kapolri Suyudi Ario Seto. Organisasi kembali ke dasar Korps Bhayangkara.

Keluarga Besar Putra Putri Polri atau KBPP Polri kembali menegaskan posisinya untuk berdiri di satu garis komando tunggal di bawah naungan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Umum organisasi tersebut, AH Bimo Suryono, dalam sebuah pernyataan sikap resmi yang diluncurkan di Jakarta pada Senin tanggal 16 November.

Kebijakan Komando Tunggal KBPP Polri

AH Bimo Suryono secara eksplisit menyatakan bahwa seluruh jajaran di lingkungan KBPP Polri harus mematuhi institusi Polri secara mutlak. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap dinamika situasi yang berkembang belakangan ini. Organisasi memilih untuk tidak mencari posisi independen atau jalur baru, melainkan kembali berpijak pada dasar utamanya sebagai bagian integral dari keluarga besar Korps Bhayangkara.

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Penegasan ini tertuang jelas dalam draf pernyataan sikap yang dibacakan oleh Bimo. Isi dari dokumen tersebut menekankan bahwa kepatuhan terhadap institusi adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Seluruh anggota organisasi di seluruh tingkatan se-Indonesia diwajibkan untuk mengikuti arahan dari pembina utama mereka.

Dukungan Penuh Kepada Pimpinan Polri

KBPP Polri secara resmi menyatakan sikap setia dan taat pada institusi Polri di bawah kepemimpinan langsung Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Bimo menyebut dengan tegas bahwa Polri adalah pendiri sekaligus pembina utama dari KBPP Polri di semua tingkatan organisasi. Hubungan ini merupakan fondasi utama yang harus dipertahankan oleh seluruh pengurus dan anggota.

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Ketua Umum AH Bimo Suryono juga memastikan bahwa organisasi ini akan mendukung penuh agenda sosial yang diluncurkan oleh Jenderal Polisi Suyudi. Dukungan tersebut ditujukan untuk membantu program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban umum.

Aksi Nyata Program Polisi Peduli Pengangguran

Di antara program utama yang akan didukung oleh KBPP Polri adalah inisiatif bernama Polisi Peduli Pengangguran atau dikenal dengan singkatan Poliran. Program ini dirancang khusus untuk membuka akses kerja bagi masyarakat yang sedang mencari peluang karir. KBPP Polri berkomitmen untuk membantu menyebarkan informasi lowongan kerja dan memudahkan proses perekrutan tenaga kerja.

Selain isu ketenagakerjaan, organisasi ini juga turut serta dalam upaya pemberantasan narkoba dan perjudian daring atau judi online. Hal ini sejalan dengan instruksi Kapolri untuk melakukan pembersihan lingkungan sosial dari aktivitas kriminal yang merugikan masyarakat. KBPP Polri akan mengerahkan sumber daya mereka untuk mendukung operasi penegakan hukum di kedua bidang tersebut.

Implementasi Strategi di Lapangan

Strategi kepatuhan tunggal ini bertujuan untuk menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara keluarga polisi dengan institusi resmi. Dengan adanya kepastian komando, KBPP Polri dapat berfokus pada kegiatan sosial tanpa terganggu oleh dinamika internal yang tidak produktif. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat citra positif Polri di mata masyarakat luas.

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Pemimpin organisasi, AH Bimo Suryono, menekankan pentingnya menjaga jati diri sebagai keluarga besar Korps Bhayangkara. Nilai-nilai kekeluargaan dan disiplin tinggi harus terus dipegang teguh oleh seluruh anggota. Dengan demikian, KBPP Polri dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mencapai target stabilitas dan keamanan nasional.