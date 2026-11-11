Kayaköy: Kota Mati di Muğla yang Menjadi Tempat Wisata Sejarah

Kayaköy di provinsi Muğla, Turki, kini menjadi kota mati karena pertukaran penduduk paksa pada tahun 1923. Wisatawan dapat menjelajahi rumah kosong, gereja, dan jalanan yang masih terstrat di lereng perbukitan. Temukan kisah sejarah dan dampaknya pada hidup penduduk saat ini.

Kayaköy, sebuah kota padang tinggi di provinsi Muğla, Turki, pernah dihuni oleh sekitar sepuluh ribu penduduk Kristen Ortodoks Yunani. Sejak pertukaran penduduk paksa pada 1923, kota ini berselimut ruangan kosong dan telah diubah menjadi destinasi wisata sejarah yang menawarkan pemandangan bangunan terlantar dengan latar perbukitan dan Laut Aegea.

Akar Sejarah Kayaköy dan Pergolakan Politik

Awalnya dikenal sebagai Levissi, Kayaköy berkembang menjadi pusat perdagangan utama di wilayahnya, melampaui Fethiye saat itu. Hubungan damai antara penduduk Kristen dan petani Muslim Turki tiba-tiba terganggu oleh ketegangan antara Yunani dan Turki menjelang pembentukan Republik Turki. Pada saat itu, penduduk Kristen terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, sementara pendatang Muslim dari Kavala dipindahkan ke Kayaköy.

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Para pendatang baru seringkali tidak betah tinggal di kota itu. Sejumlah rumah dicat biru, sebuah tradisi yang diyakini dapat mengusir kalajengking atau ular. Akibatnya, banyak pendatang memilih pindah ke tempat lain, sehingga Kayaköy secara bertahap menjadi kota kosong.

Peran Keluarga Ekiz dan Dampak Sosial

Keluarga Aysun Ekiz adalah salah satu yang tetap bertahan di Kayaköy. Kakek dan neneknya termasuk dalam sedikit pendatang yang menetap di kota tersebut. Saat ini, keluarga Ekiz mengelola restoran kecil di pintu masuk utama dan menjual perhiasan buatan tangan kepada wisatawan. Ekiz menggambarkan bagaimana kisah kesedihan penduduk yang terpaksa meninggalkan rumah mereka masih diwariskan turun-temurun.

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Salah satu tema penting yang diutarakan Ekiz adalah bahwa banyak pendatang yang mengabaikan rumah-rumah Kayaköy karena alasan sederhana seperti warna cat biru. Meskipun demikian, Ekiz menekankan bahwa kehidupannya cukup mudah menyesuaikan diri di pinggiran kota, berkat pekerjaan tradisional seperti penggembalaan.

Kondisi Bangunan dan Praktik Kehidupan Sehari-hari

Bangunan di Kayaköy dibangun pada abad sebelum kota ini ditinggalkan, dan saat ini banyak rumah kehilangan atap serta dindingnya runtuh, disokong oleh tanaman liar. Beberapa rumah memiliki ruang bawah tanah yang dulunya digunakan untuk menyam kulit hewan, mencerminkan kesenjangan ekonomi di kota tersebut.

Di sisi lain, penduduk menggunakan potongan pakaian bekas sebagai pengganti tisu toilet, lalu membakarnya sebagai bahan bakar atau menyebarkannya di kebun sebagai pupuk. Rumah-rumah masih mencakup tangki penyimpanan air karena kota ini belum memiliki sistem perpipaan modern.

Dampak Pariwisata dan Ke depan

Seiring dengan ketenangan lalu lintas, Kayaköy kini menarik wisatawan yang tertarik pada arkeologi dan sejarah kolonial. Konservasi bangunan menjadi perhatian utama, dengan upaya untuk menunjukkan kembali keragaman budaya kota tersebut. Para pengelola pariwisata diharapkan dapat menyeimbangkan antara pengembangan ekonomi lokal dan pelestarian warisan sejarah.