Kawasan Transmigrasi Jadi Kunci Swasembada Pangan Nasional

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menekankan peran penting kawasan transmigrasi dalam mendukung program swasembada pangan nasional, terutama beras, perikanan, dan buah-buahan. Kementrans menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian dan investor untuk mengoptimalkan potensi kawasan transmigrasi.

Jakarta, Selasa (28/4/2026) – Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, menegaskan peran krusial kawasan transmigrasi dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan usai menghadiri peluncuran buku "Xi Jinping: The Governance of China (Volume V) Edisi Bahasa Inggris" di Jakarta, didampingi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani dan Duta Besar China untuk Indonesia, Wang Lutong.

Menurut Menteri Iftitah, kawasan transmigrasi memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi beras di beberapa daerah strategis. Sebagai contoh, di Sumatera Selatan, sekitar 40 persen dari total produksi padi berasal dari kawasan transmigrasi. Bahkan, di Merauke, kontribusi kawasan transmigrasi terhadap produksi padi mencapai lebih dari 60 persen. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa program transmigrasi bukan hanya sekadar relokasi penduduk, tetapi juga merupakan pilar penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Lebih lanjut, Menteri Iftitah menjelaskan bahwa upaya swasembada tidak hanya difokuskan pada beras, melainkan juga komoditas pangan lainnya seperti perikanan dan buah-buahan. Ia mencontohkan keberhasilan wilayah transmigrasi di Sulawesi Tengah yang berhasil menyumbang 80 persen dari total produksi durian lokal. Hal ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki kawasan transmigrasi dalam diversifikasi pangan dan peningkatan nilai tambah produk pertanian. Untuk memaksimalkan potensi tersebut, Kementerian Transmigrasi (Kementrans) telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kerja sama ini bertujuan untuk menyinergikan program dan anggaran, serta memperkuat koordinasi dalam pengembangan kawasan transmigrasi. Selain itu, Kementrans juga menjalin kerja sama erat dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan kejelasan status lahan bagi para transmigran.

Kejelasan status lahan merupakan prasyarat penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong investasi di kawasan transmigrasi. Transformasi program transmigrasi saat ini difokuskan pada tiga aspek utama: pembukaan lapangan kerja, hilirisasi dan industrialisasi komoditas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menteri Iftitah menekankan bahwa kekuatan utama program transmigrasi terletak pada dua hal, yaitu ketersediaan lahan dan tenaga kerja.

Lahan yang luas dan subur merupakan modal penting untuk pengembangan sektor pertanian, sementara para transmigran merupakan sumber daya manusia yang siap bekerja dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi. Untuk mendukung transformasi ini, Kementrans mengintensifkan implementasi pengetahuan dan teknologi melalui Program Transmigrasi Patriot, yang menjalin kerja sama dengan berbagai universitas di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para transmigran dan memperkenalkan teknologi pertanian modern.

Selain itu, Kementrans juga aktif menjalin kolaborasi dengan investor potensial, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memasarkan produk-produk olahan hasil transmigrasi. Salah satu mitra strategis yang telah dibangun adalah Pemerintah China, yang diharapkan dapat membantu memperluas pasar bagi komoditas-komoditas unggulan dari kawasan transmigrasi. Dengan sinergi dan kolaborasi yang kuat, Kementrans optimis bahwa program transmigrasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat





