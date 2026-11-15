Kawasan Asia Timur Menguasai 80 Paten Data Center Bawah Laut untuk AI

Riset menunjukkan dominasi kawasan Asia Timur dalam 168 paten teknologi data center bawah laut yang vital untuk efisiensi pendinginan komputasi AI global.

Kawasan Asia Timur kini memegang kendali mutlak atas inovasi infrastruktur teknologi masa depan melalui dominasi signifikan dalam bidang pengembangan data center bawah laut. Sebuah analisis komprehensif terbaru mengungkap bahwa hampir 80 persen dari seluruh dokumen paten yang relevan dalam ranah teknologi ini berasal dari negara-negara di kawasan tersebut. Temuan krusial ini muncul di tengah tekanan industri teknologi global yang semakin mendesak untuk menemukan solusi inovatif guna memenuhi lonjakan kebutuhan komputasi yang eksponensial, khususnya untuk dukungan operasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence.

Salah satu hambatan teknis paling kritis yang dihadapi oleh raksasa teknologi saat ini adalah kemampuan membuang panas berlebih dari server secara efisien tanpa menguras sumber daya energi secara berlebihan. Perkembangan teknologi pusat data bawah laut kini mulai bergeser dari fase eksperimen laboratorium yang terbatas, menuju tahapan penerapan yang lebih mendekati realitas komersial. Pergeseran paradigma ini menandakan bahwa solusi penyimpanan data di dasar laut bukan lagi sekadar konsep teoritis, melainkan infrastruktur strategis yang siap diimplementasikan secara luas.

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Analisis Mendalam Dominasi Paten Teknologi

Penelitian yang ditulis oleh Wang Mingfang dan Cao Shengwen secara resmi diterbitkan dalam jurnal Ocean Information Technology and Application pada tanggal 6 November 2026. Kedua peneliti ini melakukan seleksi ketat terhadap 168 dokumen paten inti yang berkaitan erat dengan teknologi pusat data bawah laut, dengan cakupan periode pengumpulan data yang sangat panjang mulai dari tahun 2006 hingga Juni 2026. Dari sampel dokumen yang telah dikaji secara mendalam, pengajuan paten yang diajukan oleh pihak China menyumbang porsi yang sangat besar, yakni mencapai sekitar 80 persen dari total temuan.

Kajian ilmiah tersebut berhasil mengidentifikasi empat cabang teknologi utama yang menjadi fondasi pengembangan sistem ini, yaitu konstruksi struktur yang kokoh, pengelolaan panas dan suhu, pasokan energi yang stabil, serta mekanisme pengoperasian, pemeliharaan, dan pemeriksaan rutin. China dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan dalam aspek rekayasa untuk penerapan nyata, khususnya dalam pembangunan modular dan kemampuan pemeliharaan langsung di lokasi. Besarnya porsi dominasi tersebut secara jelas menunjukkan tingginya intensitas aktivitas pematenan yang terjadi.

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Namun, para ahli menekankan bahwa jumlah paten yang melimpah tidak serta merta mencerminkan kemampuan mutlak dalam membangun fasilitas komersial yang ekonomis dan sangat andal. Terdapat perbedaan mendasar antara kepemilikan intelektual berupa paten dengan kapasitas produksi fisik yang sebenarnya di lapangan. Dominasi jumlah paten ini haruslah dipahami sebagai indikasi kuat atas aktivitas riset dan pengembangan yang sangat agresif, bukan sebagai bukti mutlak atas penguasaan pasar operasional global saat ini.

Mekanisme Pendinginan Berbasis Laut

Selama proses beroperasi, unit server pasti menghasilkan panas yang signifikan sebagai produk sampingan dari aktivitas komputasi. Agar perangkat keras tersebut tetap berfungsi dengan optimal dan tidak mengalami kerusakan akibat overheat, panas tersebut harus segera dikeluarkan melalui sistem pendinginan yang canggih. Di darat, proses eliminasi panas ini biasanya melibatkan kipas berputar, mesin pendingin besar, menara pendingin, hingga sistem pendinginan cair yang kompleks. Seluruh mekanisme konvensional ini membutuhkan infrastruktur pendukung yang masif serta tambahan energi listrik yang tidak sedikit.

Pusat data bawah laut mencoba memanfaatkan sumber daya alam air laut sebagai media penerima panas yang efektif dan tersedia berlimpah. Namun, para insinyur tidak membiarkan server bersentuhan langsung dengan air laut karena risiko korosi dan gangguan listrik. Perangkat elektronik ditempatkan di dalam wadah tertutup yang dirancang khusus dengan ketahanan tinggi terhadap tekanan dan lingkungan bawah laut yang ekstrem. Modul-modul ini kemudian dihubungkan dengan fasilitas utama di darat melalui kabel listrik dan komunikasi yang tahan lama.

Panas yang dihasilkan oleh server dipindahkan melalui sistem pertukaran panas khusus menuju air laut di sekitarnya tanpa mencampurkannya. Pendekatan teknik ini memiliki potensi besar untuk mengurangi konsumsi energi secara drastis pada bagian pendinginan. Meskipun demikian, pendekatan ini tidak secara otomatis menurunkan jumlah listrik yang dibutuhkan oleh prosesor inti untuk menjalankan beban komputasi berat, sehingga efisiensi energi total masih perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Implementasi Komersial dan Perbandingan Proyek Global

Media People's Daily melaporkan pada tanggal 31 Maret 2026 tentang keberadaan pusat data komersial bawah laut yang aktif beroperasi di Teluk Qingshui, wilayah Lingshui, Provinsi Hainan. Modul-modul berbentuk kapsul diletakkan pada kedalaman sekitar 35 meter di dasar laut untuk memanfaatkan suhu air yang stabil. Menurut pengelola proyek, inisiatif besar ini dikembangkan secara khusus untuk menjawab keterbatasan lahan darat, kekurangan pasokan air tawar, serta tingginya kebutuhan pendinginan di wilayah beriklim panas dan lembap yang khas.

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Perwakilan dari perusahaan Shenzhen HiCloud memperkirakan bahwa ketika proyek fase pertama tersebut beroperasi pada kapasitas penuh, ia dapat menghemat sekitar 26.000 ton air bersih dan 3,4 juta kilowatt-jam listrik per tahun dibandingkan dengan pusat data konvensional yang berukuran sama. Angka penghematan ini sangat substansial dan menunjukkan dampak positif yang nyata terhadap efisiensi sumber daya alam dan biaya operasional jangka panjang.

Di sisi lain, Microsoft juga pernah mengembangkan pusat data bawah laut melalui inisiatif Project Natick. Salah satu uji coba terbesarnya berlangsung di perairan sekitar Kepulauan Orkney, Skotlandia, antara tahun 2018 hingga 2020. Microsoft Research melaporkan bahwa tingkat kegagalan server dalam modul Natick Northern Isles hanya seperdelapan dari kelompok pembanding yang beroperasi di darat. Hasil tersebut menunjukkan potensi keandalan sistem tertutup bawah laut yang sangat menjanjikan bagi masa depan teknologi.

Proyeksi Pasar dan Tantangan Jangka Panjang

Meskipun menghasilkan temuan positif yang mengesankan, Project Natick tidak berlanjut menjadi bisnis inti pusat data bawah laut untuk Microsoft. Interesting Engineering mencatat bahwa perusahaan teknologi raksasa tersebut mengonfirmasi penghentian proyek tersebut secara resmi pada tahun 2024. Keputusan strategis ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan laboratorium tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan komersial di pasar nyata.

Dominasi jumlah paten oleh pihak tertentu perlu dibedakan secara tegas dari penguasaan pasar global atau kapasitas komputasi yang sudah beroperasi secara meluas. Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia atau WIPO menjelaskan bahwa hak paten bersifat teritorial dan perlindungannya pada umumnya hanya berlaku di negara atau wilayah tempat paten tersebut diberikan, bukan otomatis di seluruh dunia.

Karena itu, angka 80 persen yang tercantum dalam laporan penelitian ini lebih tepat dibaca sebagai dominasi aktivitas pematenan dalam cakupan kajian yang spesifik. Angka statistik ini sama sekali bukan berarti bahwa China memiliki 80 persen seluruh pusat data bawah laut yang beroperasi di dunia atau mengendalikan semua teknologi yang digunakan secara eksklusif. Keberhasilan selanjutnya dalam industri ini tetap bergantung pada kemampuan mengubah hasil penelitian akademis menjadi fasilitas yang andal, ekonomis, dan dapat dipelihara dalam jangka panjang dengan biaya yang kompetitif.