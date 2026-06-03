Kawasaki menghadirkan motor 2-tak baru dengan mesin di atas 250 cc pertama dalam lebih dari 20 tahun terakhir. Motor ini, yakni KX327 dan KX327X, memiliki desain yang sama dengan motor trail kompetisi dan dilengkapi dengan mesin 327 cc satu silinder 2-tak yang sudah memakai sistem injeksi elektronik atau electronic fuel injection (EFI).

Kawasaki Hadirkan Motor 2-Tak Baru dengan Mesin di Atas 250 cc Pertama dalam Lebih dari 20 Tahun Terakhir. Motor ini, yakni KX327 dan KX327 X, memiliki desain yang sama dengan motor trail kompetisi dan dilengkapi dengan mesin 327 cc satu silinder 2-tak yang sudah memakai sistem injeksi elektronik atau electronic fuel injection (EFI).

Teknologi ini membuat karakter mesin lebih halus dibanding motor 2-tak generasi lama yang terkenal "galak". Selain itu, proses starter juga lebih mudah dan respons gas menjadi lebih stabil. Kawasaki juga melakukan pengembangan pada sistem katup buang atau exhaust valve agar tenaga bawah terasa lebih kuat. Hasilnya, motor diklaim lebih nyaman dikendarai di jalur teknikal atau medan sempit yang membutuhkan kontrol halus.

Perbedaan antara KX327 dan KX327X terletak pada peruntukannya. KX327 lebih difokuskan untuk motocross atau balap lintasan tanah, sedangkan KX327X dirancang untuk kebutuhan cross-country dan trabasan. Tidak hanya mengandalkan performa, Kawasaki juga menyematkan sejumlah fitur modern, seperti electric starter, pilihan mode tenaga, dan konektivitas smartphone.





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Kawasaki Motor 2-Tak KX327 KX327X Mesin 327 Cc

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