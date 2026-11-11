Kawanan Gajah Lembah Suoh Masuk Perkebunan, 18 Ekor Dikembalikan ke Hutan

Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh berhasil mengamankan kawanan gajah yang merusak perkebunan di Pemakaman Banding Agung dan mengembalikannya ke hutan tanpa korban jiwa.

Peristiwa interaksi antara satwa liar dan masyarakat terjadi pada Minggu (8/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB di kawasan sekitar Pemakaman Banding Agung. Kawanan gajah secara tiba-tiba memasuki area perkebunan milik warga setempat, menyebabkan kerusakan signifikan pada tanaman pertanian. Pohon kelapa dan pisang menjadi sasaran utama karena diinjak-injak maupun dimakan oleh hewan-hewan tersebut.

Mekanisme Penggiringan Satwa Liar

Sugeng Hari Kinaryo Adi sebagai Ketua Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh menjelaskan bahwa tim segera melakukan tindakan pengamanan dan penggiringan untuk mencegah pergerakan gajah mendekati permukiman warga lebih jauh. Langkah strategis ini bertujuan untuk memblokade jalur pergerakan kawanan agar dapat diarahkan kembali menuju kawasan hutan dengan aman. Proses pengendalian dan pengamanan berlangsung selama lima jam penuh sebelum seluruh kawanan berhasil diarahkan menjauh dari lahan perkebunan.

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Pada pukul 18.00 WIB hari yang sama, seluruh anggota kawanan telah berhasil dipindahkan kembali ke kawasan hutan sekitar lokasi kejadian. Sugeng menekankan pentingnya koordinasi cepat antara petugas lapangan dan warga untuk meminimalisir potensi konflik yang dapat terjadi. Kesigapan tim dalam menangani situasi ini menunjukkan efektivitas protokol penanganan konflik manusia dan satwa yang telah diterapkan di wilayah tersebut.

Komposisi Kelompok Gajah Terlibat

Irhamuddin sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama Seksi KSDA Wilayah III Lampung membenarkan bahwa kawanan yang masuk ke perkebunan tersebut terdiri dari 18 ekor gajah. Kelompok ini merupakan gabungan dari dua sub-kelompok berbeda, yaitu 12 ekor dari kelompok Gajah Semaka dan enam ekor dari kelompok Gajah Jambul Suwo. Penjelasan ini memberikan gambaran jelas tentang dinamika pergerakan kelompok gajah di ekosistem alam sekitarnya.

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Irhamuddin mengapresiasi kesigapan Satgas Sahabat Satwa Lembah Suoh yang dinilai mampu melakukan penanganan secara mandiri dan kompak. Ia menegaskan bahwa upaya penggiringan yang dilakukan oleh warga dan satgas tetap memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan satwa selama proses berlangsung. Keberadaan kelompok masyarakat binaan ini sangat membantu upaya penanganan konflik antara manusia dan gajah di wilayah Suoh secara berkelanjutan.

Dampak Mitigasi Teknologi Pelacakan

Untuk mengantisipasi interaksi negatif di masa depan, petugas sebelumnya telah memasangkan GPS collar pada salah satu individu gajah dari kelompok berjumlah 18 ekor tersebut. Namun, perangkat pelacak saat ini tidak bisa mengirimkan titik koordinat lagi, meskipun masih bisa dipantau melalui radio telemetrinya. Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan saat ini tengah mengupayakan pemasangan perangkat GPS collar baru pada salah satu individu gajah.

Pemasangan perangkat pelacak baru diharapkan dapat membantu petugas memantau pergerakan kawanan gajah secara lebih akurat dan real-time. Dengan teknologi yang lebih canggih, langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat ketika satwa mendekati perkebunan maupun permukiman warga. Sugeng juga mengimbau masyarakat agar tidak mendekati, mengejar, atau memancing perhatian gajah apabila kembali terlihat memasuki perkebunan demi keselamatan bersama.